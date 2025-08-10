Netanyahu'dan Şartlı Ateşkes: ‘Savaş Yarın Biter’ Diyerek Duyurdu

Gazze'de katliama devam eden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan çok konuşulacak bir açıklama geldi. Netanyahu, savaşı durdurmak için Hamas'ın silah bırakmasını istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabinenin onayladığı "Gazze’nin işgaline" yönelik planın detaylarını duyurmak amacıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Netanyahu, Hamas’ın silah bırakmayı reddetmesini gerekçe göstererek İsrail’in “görevi tamamlamaktan ve Hamas’ı yenmekten başka seçeneği olmadığını” öne sürdü.

'GAZZE PLANI SAVAŞI BİTİRMENİN EN İYİ YOLU'

Netanyahu, Gazze’de hayata geçirilmesi planlanan yeni askeri operasyonun, Hamas’ın kontrolündeki son iki önemli noktayı hedef alacağını dile getirdi ve "Gazze kenti planı, savaşı bitirmenin en iyi yolu" sözleriyle bu operasyonun amacını vurguladı.

Ayrıca orduya, Gazze'ye daha fazla yabancı basın mensubu getirilmesi yönünde talimat verdiğini aktaran Netanyahu, "Yeni Gazze harekatı planını oldukça hızlı bir şekilde sonuçlandırmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

AMACI GAZZE'Yİ İŞGAL ETMEK DEĞİLMİŞ!

Gazze’de yeni güvenlik bölgeleri ve insani yardım merkezleri kurulacağını öne süren Netanyahu, İsrail’in hedefinin Gazze’yi işgal etmek olmadığını belirterek, "Amacımız Gazze'yi işgal etmek değil, Hamas'tan kurtarmak. Savaşı uzatmak istemiyorum. Savaşın uzaması rehinelerin birçoğunun açlıktan ölebileceği anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

