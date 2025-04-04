Nepal'de Orman Yangınında 4 Kişi Öldü

Nepal’in doğusundaki Panchthar bölgesinde, yem toplarken orman yangınına yakalanan 2 kadın, yanık yaraları nedeniyle Katmandu’ya götürülürken yaşamını yitirdi. Yerel polis, diğer 3 kişinin tedavi gördüğünü açıkladı.

Diğer bir orman yangını ise Nepal’in merkezindeki Palpa bölgesinde meydana geldi. Yangını söndürmeye çalışan bir kişi dün akşam hayatını kaybederken, aynı bölgede bir başka kişi de yangını söndürmeye çalışırken uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Yangınlarla ilgili çalışmalar ve kurtarma operasyonları devam ediyor.

Kaynak: DHA