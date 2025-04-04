Viyana'da Futbol Sahasında Toplu Mezar Bulundu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir futbol sahasında yapılan yenileme çalışmaları sırasında tarihi bir keşfe imza atıldı. Alanda yürütülen kazılarda, birinci yüzyıla ait olduğu belirlenen toplu bir mezar gün yüzüne çıkarıldı.

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Viyana'da Futbol Sahasında Toplu Mezar Bulundu

Viyana Müzesi’nden yapılan açıklamada, mezarda bulunan iskelet kalıntılarının Germen kabileleriyle yapılan bir çatışmada hayatını kaybeden Roma savaşçılarına ait olabileceği belirtildi. Uzmanlar, keşfi "askeri bağlamda felaket bir olay" olarak değerlendiriyor.

Kazıya liderlik eden arkeolog Michaela Binder, "Roma tarihindeki benzer bulgularla karşılaştırıldığında bu keşif eşsizdir" ifadelerini kullandı. Kazı alanında elde edilen bulguların, dönemin savaş taktikleri ve Roma İmparatorluğu'nun sınır bölgelerindeki askeri varlığına dair önemli bilgiler sağlayabileceği düşünülüyor.

Kaynak: DHA

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