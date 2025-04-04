UNRWA: Gazze'de Açlık ve Çaresizlik Büyüyor

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'de gıda ve yardımları silah olarak kullandığını belirterek "açlık ve çaresizliğin yayıldığını" söyledi.

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UNRWA: Gazze'de Açlık ve Çaresizlik Büyüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in şiddetli saldırılarını devam ettirdiği Gazze Şeridi'ndeki son durumu değerlendirdi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, "Gazze: Gıda ve yardımların silah olarak kullanılması sebebiyle açlık ve çaresizlik yayılıyor." ifadesini kullandı.

'TOPLU CEZALANDIRMA'

Lazzarini, "Gazze'ye bir aydan uzun süredir tam abluka uygulanıyor. İsrailli yetkililer gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçların girişini yasaklamaya devam ediyor. Bu toplu cezalandırmadır." açıklamasında bulundu.

Gazze'de insanların açlık çektiği, kaos ve yağmalamanın görüldüğünü belirten Lazzarini, İsrail'in uyguladığı sıkı abluka sebebiyle sivil düzenin bozulmaya başladığını aktardı.

Lazzarini, Gazze'de insanların küçük bir alanda sıkışıp kaldıkları için son derece yorgun olduğuna dikkati çekerek, "Yardımların girişine izin verilmeli ve abluka kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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