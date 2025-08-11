Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesindeki depremde hayatını kaybeden kişinin 81 yaşındaki Nihat Önbaş olduğu açıklandı. Enkazdan çıkarılan Önbaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. Depremde yaşamını yitiren kişinin 81 yaşındaki Nihat Önbaş olduğu öğrenildi.

Sındırgı ilçe merkezinde bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Önbaş, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Önbaş’ın cenazesi, Sındırgı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Deprem sırasında yanında bulunan eşi Hamdide Önbaş’ın ise kolunun kırıldığı bildirildi.

Yetkililer, depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş için başsağlığı dilerken, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

6.1’lik Balıkesir Depremi İstanbul'u Tetikler mi? Naci Görür Cevapladı6.1’lik Balıkesir Depremi İstanbul'u Tetikler mi? Naci Görür CevapladıGüncel

Havalimanında ‘Deprem’ Alarmı! Pilotlara Artçı UyarısıHavalimanında ‘Deprem’ Alarmı! Pilotlara Artçı UyarısıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem Balıkesir
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Balıkesir Depremi Sonrası Kritik Uyarı: Stres Transferini Tetikledi, O Şehre Dikkat! Stres Transferini Tetikledi, O Şehre Dikkat!
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar
6.1’lik Balıkesir Depremi İstanbul'u Tetikler mi? Naci Görür Cevapladı 6.1’lik Balıkesir Depremi İstanbul'u Tetikler mi? Naci Görür Cevapladı
Bu Numarayı Gördüğünüz Gibi Kapatın! Tek Bir Kelimeyle 500 Bin Liranızdan Olabilirsiniz! Bu Numarayı Gördüğünüz Gibi Kapatın!
ÇOK OKUNANLAR
Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar: Yaz Okulları Tatil Edildi, Kamu Görevlilerine 1 Gün İzin Balıkesir Valiliği’nden Deprem Sonrası Flaş Karar
6.1’lik Balıkesir Depremi İstanbul'u Tetikler mi? Naci Görür Cevapladı 6.1’lik Balıkesir Depremi İstanbul'u Tetikler mi? Naci Görür Cevapladı
Ünlü Oyuncu Eylül Tumbar’ın Acı Günü: Amcası Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybetti Depremde Ölen Kişi Ünlü Oyuncunun Amcası Çıktı
Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem! İstanbul'da da Hissedildi Balıkesir'de 6.1 Büyüklüğünde Deprem
Son Dakika!.. Memur Sen'den Zam Açıklaması: 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak? İşte Merak Edilen Rakam... 2025 En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?