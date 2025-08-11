Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Kişinin Kimliği Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden kişinin kimliği belirlendi. Depremde yaşamını yitiren kişinin 81 yaşındaki Nihat Önbaş olduğu öğrenildi.

Sındırgı ilçe merkezinde bir binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Önbaş, ekipler tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Önbaş’ın cenazesi, Sındırgı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Deprem sırasında yanında bulunan eşi Hamdide Önbaş’ın ise kolunun kırıldığı bildirildi.

Yetkililer, depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş için başsağlığı dilerken, bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA