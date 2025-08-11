Van’da Sağanak Yağış Sele Neden Oldu! Dereler Taştı, Sokaklar Sular Altında Kaldı

Van’ın Saray ve Özalp ilçelerinde etkili olan sağanak yağış, iki kırsal mahallede sele neden oldu. Evler ve bahçeler sular altında kaldı, belediye ekipleri tahliye çalışması başlattı.

Van’ın Saray ve Özalp ilçelerinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kırsal mahallelerde sele yol açtı. Ferit Melen ve Noşar mahallelerinde debisi yükselen dereler taştı; bahçeler sular altında kaldı, bazı evleri de su bastı.

Yağışın ardından bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerine ait iş makineleri sevk edildi. İlk müdahale, ilçe belediyelerine ait ekipler tarafından yapıldı. Çalışmalar, selin etkilediği alanlarda aralıksız sürdürüldü.

Yerine kayyım atanan Van Büyükşehir Belediyesi’nin eski eş başkanları Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal ile Saray Belediyesi eş başkanları Filiz Öztürk ve Davut Acar, selin vurduğu Ferit Melen Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Ekiplerin çalışmaları yerinde takip edildi.

Özalp ilçesine bağlı Noşar Mahallesi’nde de sel felaketi yaşandı. Mahallede bazı evler ve bahçeler sular altında kalırken, belediyeye ait iş makineleri temizlik ve tahliye çalışmalarına başladı. Özalp Belediyesi eş başkanları Sakine Kutpınar ve Ecevit Ceylancı da bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: DHA

