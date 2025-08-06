AKOM'dan Kritik Uyarı... İstanbullular Dikkat! İkisi Birden Vuracak

AKOM, İstanbul için kritik bir uyarı yayımladı. Bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli poyraz fırtınası ve yerel gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AKOM, fırtına saatte 75 km hıza ulaşabileceği, ani sel ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
AKOM'dan Kritik Uyarı... İstanbullular Dikkat! İkisi Birden Vuracak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul genelinde etkili olacak kuvvetli poyraz fırtınası ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Rapora göre, sabah saatlerinde 25°C civarında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 31°C’ye kadar yükselecek.

Ancak öğleden sonra kuzeyli (poyraz) yönlü rüzgârların fırtına şeklinde eseceği, özellikle akşam saat 18:00’den itibaren saatte 75 km hıza ulaşabileceği belirtildi. Fırtınayla birlikte akşam saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı %51,04 seviyesinde olup, su miktarı 443 milyon metreküp olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı ise 26°C olarak kaydedildi.

HAFTALIK HAVA DURUMU

Hafta boyunca İstanbul’da hava sıcaklıklarının 29-32°C aralığında seyredeceği, cuma öğle saatlerine kadar gök gürültülü ve şimşekli yerel sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Kararsız hava koşullarının cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedeceği, önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin geri döneceği ifade edildi. Ayrıca, 10 Ağustos Pazar gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

AKOM’DAN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

AKOM, özellikle akşam saat 20:00’ye kadar etkili olacak fırtına ve cuma gününe kadar devam edecek yerel yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, şu risklere dikkat çekildi:

  • Ani sel ve su baskınları
  • Ulaşımda aksamalar
  • Çatı uçması ve ağaç devrilmesi
  • Deniz ulaşımında aksaklıklar

AKOM, temizlik ve altyapı ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı hazırda beklediğini vurgulayarak, vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmalarını istedi. İstanbul’da yaşayanların, fırtına ve yağışın yaratabileceği risklere karşı gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.

AKOM Tarih Verdi! İstanbul Sırılsıklam Olacak, Nefes Kesen Sıcaklar Şehri Terk EdiyorAKOM Tarih Verdi! İstanbul Sırılsıklam Olacak, Nefes Kesen Sıcaklar Şehri Terk EdiyorGüncel

Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi GeliyorMeteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi GeliyorGüncel

Etiketler
Hava Durumu AKOM
6 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Emeklerinizin Meyvesini Toplayacağınız O Gün Geldi 6 Ağustos 2025 Günlük Burç Yorumları: Emeklerinizin Meyvesini Toplayacağınız O Gün Geldi
Kadın Cinayeti Meclis'e Uzandı! TBMM Personeli Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Katledildi TBMM Personeli Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Katledildi
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor! İşte Jose Mourinho'nun Feyenoord Karşısında Çıkaracağı İlk 11... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Hasretine Son Vermek İstiyor
Ceylan Ertem’i Ağlatan Kavuşma! Vefalı Dost Yeni Yuvasında, O Güldü, Türkiye Güldü Vefalı Dost Yeni Yuvasında... O Güldü, Türkiye Güldü
Bu Kadarına Da Pes Artık! Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele: Nedeni Ağızları Açık Bıraktı Burak Özçivit’e 200 Bin Dolarlık Kurdele
Bir Daha Tadına Bakamayacaksınız: Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak! Marketlerde Artık O Yumurtalar Satılmayacak!
ÇOK OKUNANLAR
Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak Senetlerde Yeni Dönem: Artık Kırtasiyeden Alınamayacak
Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu Ünlü İş İnsanı Denizde Kayboldu! Teknesi Parçalanmış Halde Bulundu
Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz... Binlerce Kişinin Bu Uygulamadan Haberi Bile Yok Dikkat! Her Ay 9 Bin TL Borçlanmış Olabilirsiniz...
Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle! Bakan Yardımcısı 4 Diplomasını Sildi Sahte Diploma Skandalının Ardından Dikkat Çeken Hamle
Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı Donald Trump Kendisinden Sonraki Cumhuriyetçi Adayı Açıkladı