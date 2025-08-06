AKOM'dan Kritik Uyarı... İstanbullular Dikkat! İkisi Birden Vuracak

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul genelinde etkili olacak kuvvetli poyraz fırtınası ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşları uyardı. Rapora göre, sabah saatlerinde 25°C civarında seyreden hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 31°C’ye kadar yükselecek.

Ancak öğleden sonra kuzeyli (poyraz) yönlü rüzgârların fırtına şeklinde eseceği, özellikle akşam saat 18:00’den itibaren saatte 75 km hıza ulaşabileceği belirtildi. Fırtınayla birlikte akşam saatlerinden itibaren il genelinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

AKOM’un paylaştığı verilere göre, İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı %51,04 seviyesinde olup, su miktarı 443 milyon metreküp olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığı ise 26°C olarak kaydedildi.

HAFTALIK HAVA DURUMU

Hafta boyunca İstanbul’da hava sıcaklıklarının 29-32°C aralığında seyredeceği, cuma öğle saatlerine kadar gök gürültülü ve şimşekli yerel sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Kararsız hava koşullarının cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedeceği, önümüzdeki hafta boyunca güneşli yaz günlerinin geri döneceği ifade edildi. Ayrıca, 10 Ağustos Pazar gününden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-3 derece üzerine çıkacağı belirtildi.

AKOM’DAN VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

AKOM, özellikle akşam saat 20:00’ye kadar etkili olacak fırtına ve cuma gününe kadar devam edecek yerel yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, şu risklere dikkat çekildi:

Ani sel ve su baskınları

Ulaşımda aksamalar

Çatı uçması ve ağaç devrilmesi

Deniz ulaşımında aksaklıklar

AKOM, temizlik ve altyapı ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı hazırda beklediğini vurgulayarak, vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olmalarını istedi. İstanbul’da yaşayanların, fırtına ve yağışın yaratabileceği risklere karşı gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.