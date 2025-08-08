Erzincan’ı Fırtına Vurdu: Çatılar Uçtu, Sokaklar Göle Döndü

Erzincan’da aniden başlayan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar yaşamı felç etti. Fırtınada ağaçlar kökünden söküldü, evlerin çatıları uçtu, yollar sel sularına teslim oldu. Belediye ve AFAD ekipleri müdahale ederken, yetkililer yeni yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Erzincan’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına, kent genelinde ciddi hasara yol açtı. Şiddetli rüzgarla birlikte gelen yağış, özellikle Akşemsettin, Fatih, Cumhuriyet ve Barbaros Mahallelerinde etkili oldu. Rüzgar bazı evlerin çatılarını uçurdu, çok sayıda ağacı kökünden devirdi.

SAĞANAK SELE DÖNDÜ

Yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı. Akşemsettin, Fatih, İzzetpaşa, Barbaros ve Atatürk Mahallelerinde caddeler sel altında kalırken, ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı bölgelerde park halindeki ve seyir halindeki araçlar da fırtına ve su baskınlarından zarar gördü.

Kentte sağanak yağış ve fırtına nedeniyle çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi. Devrilen ağaçlar yolları kapatırken, çatı parçaları çevrede tehlike oluşturdu. Mahalle sakinleri zor anlar yaşadı.

Belediye ve AFAD ekipleri, etkilenen bölgelerde hızlıca tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler yollardaki ağaçları kaldırırken, su tahliyesi için de yoğun çaba sarf etti. Vatandaşlara ise evlerinden çıkmamaları ve dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Yetkililer, önümüzdeki saatlerde etkili olması beklenen yeni yağışlar için uyarılarda bulundu. Olası yeni taşkın ve su baskınlarına karşı tedbir alınması gerektiği vurgulandı. Erzincan genelinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürdürülüyor.

