Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müjdeyi Verdi: 5G'siz Kimse Kalmayacak, 6G Teknolojisi İçin Beklenen Tarih Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 5G müjdesi geldi. Milyonların beklediği bu gelişme Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan tarafından duyuruldu. '5G ihalesini önümüzdeki aylarda yapacağız' diyen Sayan, '2026 yılında 5G ile herkesi buluşturacağız. Bugün sadece deneme noktalarında var.' diyerek güzel haberi verdi. Öte yandan 6G teknolojisi ile ilgili önemli açıklamalarda yapıldı. İşte tüm detaylar haberimizde.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müjdeyi Verdi: 5G'siz Kimse Kalmayacak, 6G Teknolojisi İçin Beklenen Tarih Verildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Bilişim 500 Ödülleri töreninde, 5G ihalesinin kısa sürede yapılacağını, 2026 yılında 5G ile herkesi buluşturacaklarını bildirdi.

Sayan, Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşan veri merkezleri, fiber yatırımlar, 5G geçiş sürecinde yapılan hazırlıkların, Türkiye'nin dijital ekonomideki rolünü daha da sağlamlaştırdığını söyledi.

GENİŞBANT ABONE SAYISI 96 MİLYONU AŞTI

Genişbant abone sayısının 96 milyonu aştığını, fiber altyapının 605 bin kilometreyi geçtiğini aktaran Sayan, "Bu rakamlar bizim dijitalleşme yolculuğumuzun en somut göstergeleri. Arkasında yalnızca güçlü bir altyapı değil, aynı zamanda ülkemizin her noktasına eşit ve adil dijital erişim sağlamak hedefimiz yatıyor" diye konuştu.

6G TEKNOLOJİSİ İÇİN BEKLENEN TARİH VERİLDİ

Sayan, yerli ve milli teknolojilerle güçlendirilmiş dirençli bir dijital altyapı inşa etmenin en temel öncelikleri olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"İşte bu anlayışla 5G ve ötesi teknolojilere geçiş sürecinde yerli ve milli teknolojilere odaklanıyoruz. 2026 hedefimiz net.

Türkiye'nin dört bir yanında tamamen yerli ve milli teknolojilerle 5G'yi aktif kullanabilmek. Çünkü biliyoruz ki başkasının teknolojisiyle, başkasının altyapısıyla asla tam bağımsız olamayız. Başkasının kanadıyla yükseldiğiniz zaman bir anda kanatlar kesilir, işte bu anlayışla 5G ve ötesi teknolojilere geçiş sürecinde buna daha da önem veriyoruz.

Bakanımız açıkladı, 5G ihalesini önümüzdeki aylarda yapacağız, 2026 yılında 5G ile herkesi buluşturacağız. Bugün sadece deneme noktalarında var. 6G ile ilgili teknolojilere yönelik hazırlıkları başlattığımızı gururla sizlerle paylaşmak istiyorum. Ama bunların hiçbirisi hamaset değil, harekete, eyleme geçmenin çıktıları."

