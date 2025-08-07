Dünyada En Sıcak Üçüncü Temmuz Yaşandı!

Temmuz ayı oldukça sıcak geçerken, istatistikler de bunu doğruladı. 2025 Temmuz, kayıtlara geçen en sıcak üçüncü temmuz ayı oldu.

Türkiye’nin büyük bir bölümü temmuzda kavrulurken, Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi çarpıcı bir istatistik yayımladı.

C3S’nin yayımladığı istatistiklere göre, Temmuz 2025, küresel ortalama sıcaklıklar açısından kayıtlardaki üçüncü en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti. Bu ay ortalama yüzey sıcaklığı ise 16,68 derece olarak kayıtlara geçti.

Hem Türkiye hem dünya kavruldu

Ortalama sıcaklıklar, 1991-2020 dönemindeki temmuz ayları ortalamasının 0,45 derece üzerinde seyrederken, sanayi öncesi dönem ortalamasını da 1,25 derece geçti.

Bu yılın temmuz ayının, rekorların görüldüğü 2023 ve 2024’ki temmuz aylarına kıyasla 0,27 ve 0,23 derece daha soğuk geçtiği belirtildi.

Kaynak: DHA

