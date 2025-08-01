Türkiye Temmuzda Kavruldu! Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Temmuzda Türkiye’de sıcaklıklar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkarken, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50,5 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı ölçüldü.

Türkiye Temmuzda Kavruldu! Sıcaklık Rekoru Kırıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuz ayı Türkiye’de rekor sıcaklıklarla geçti. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin ortalama 6 ila 12 derece üzerine çıkarken, 25 Temmuz’da Şırnak’ın Silopi ilçesinde gölgede ölçülen 50,5 derece, Türkiye’nin tüm zamanların en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti. Aynı gün, meteorolojik ölçüm yapılan 132 merkezde temmuz ayı için en yüksek sıcaklık rekorları kırıldı.

Sıcak hava dalgası, özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerini etkiledi. Silopi’deki 50,5 derecenin yanı sıra Siirt’in Kurtalan ilçesinde 49,1, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 48,8, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 47,7 ve Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 47,1 derece ölçüldü. Üç büyükşehirde de termometreler yer yer 40 dereceyi aştı; Ankara, İstanbul ve İzmir’de sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretti.

Temmuzun ilk haftasından itibaren etkili olan sıcak hava, Türkiye’yi Avrupa’nın birçok bölgesinden daha sıcak bir konuma getirdi. Uzmanlar, bu rekor sıcaklıkların iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu ve gelecekte daha sık görülebileceğini belirtiyor. Vatandaşlar, aşırı sıcaklar nedeniyle serin alanlara yönelirken, yetkililer sıcak çarpmasına karşı uyarılarda bulundu.

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Kaynak: AA

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