Meteoroloji Uyardı! 6 İlde İki Alarm Birden! Bir Yanda Sıcaklık Bir Yanda Ateş… Termometreler de Kavrulacak
Karabük, Bursa, Antalya, Mersin, Ankara, Kahramanmaraş… Türkiye dört bir taraftan yanmaya devam ederken etkisini gösteren şiddetli rüzgar da alevlerin geniş çevreye yayılmasına sebep oluyor. Yangınları söndürmek için herkes canla başla mücadele ederken, gözler alevlerin yükseldiği illerdeki hava durumuna çevrildi. İşte yangın bölgelerindeki hava durumu ve detaylar…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Bugün büyük bir bölümde yağış beklenmezken, özellikle iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların daha da artacak.
40 DERECEYİ AŞACAK
Tahminlere göre, yangınlarla mücadele eden Bursa'da hava sıcaklığı 38 dereceye kadar yükselecek. Karabük'te ise termometrelerin 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Uzmanlar, aşırı sıcakların yangın riskini artırabileceğine dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
RÜZGAR ETKİSİNİ GÖSTERECEK Mİ?
Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, genel olarak ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
TERMOMETRELER KAÇI GÖRECEK?
Öte yandan sıcaklığın bugün Ankara’da 38, Mersin’de 40, Kahramanmaraş’ta 44 dereceyi bulması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi