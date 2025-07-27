YAŞ Toplantısı Öncesi Dikkat Çeken İddia: Yüzlerce Albay İstekleri Dışında Emekli mi Edilecek?

YAŞ toplantısı yaklaşırken ortaya dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Yüzlerce albayın istekleri dışında emekli edilebileceği öngörülürken, bu durumun ortaya çıkaracağı sorunlar endişe yarattı.

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YAŞ Toplantısı Öncesi Dikkat Çeken İddia: Yüzlerce Albay İstekleri Dışında Emekli mi Edilecek?
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı yaklaşırken, ortaya dikkat çeken bir iddia atıldı.

Sözcü yazarı Sayıcı Öztürk, yüzlerce albayın itiraz hakları dahi olmadan, istemedikleri halde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) emekli edilebileceklerini yazdı.

Yazısında ‘Torba Kanun’da askerlikle ilgili düzenlemelerde yaş haddinden dolayı emekliye sevk edilmesi gereken kuvvet komutanlarının görevde kalma sürelerinin uzatıldığına işaret eden Öztürk, kurmay olmayan tümgenerallerin kornegralliğie terfi edebileceğini yazdı.

Ancak Öztürk’ün yazısında yüzlerce albay ile ilgili olan detaylar dikkat çekiciydi.

Öztürk, albayların adli ve idari itiraza kapalı şekilde, istemedikleri halde TSK’dan uzaklaştırılabileceklerini yazdı.

BU DURUM GERÇEKLEŞİRSE NE OLUR?

Öztürk, yazısının ilgili bölümünde emekli tümgeneral Rafet Kılıç’ın görüşlerine de yer verdi.

Emekli general böyle bir durumun, hukuki olarak suç teşkil edeceğini belirterek, durumun nelere yol açabileceğini şöyle sıraladı:

“Üniformasının üzerine cübbe giyen, sarık veya takke takan, doktora tezinde FETÖ’ye methiyeler dizen, kod adı bilinen kişilerin terfisi kaçınılmaz hale gelir. Bu kişiler en kritik görevlerde kurullarda yer alır”

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Kaynak: Sözcü

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TSK Yüksek Askeri Şura (YAŞ)
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