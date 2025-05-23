TSK’da Beklenmeyen Hamle: Yıllardır Bu İsimle Biliniyordu! Yeni Adı Şaşkınlık Yarattı

Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, TSK envanterine alınarak ismi değiştirildi. Yüzde 90’ın üzerinde yerlilikle üretilen uydu artık "GÖKTÜRK 2B" adıyla hem askeri hem kamu kurumlarına yüksek çözünürlüklü görüntü hizmeti sağlayacak.

Kaynak: AA

TSK
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TSK’da Beklenmeyen Hamle: Yıllardır Bu İsimle Biliniyordu! Yeni Adı Şaşkınlık Yarattı - Resim: 1

Türkiye’nin ilk metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterinde. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilen uydu artık "GÖKTÜRK 2B" ismiyle görevine devam edecek. Böylece İMECE, savunma ve güvenlik amaçlı kullanılan uydular arasında yerini almış oldu.

MİLLİ UYDUMUZUN ADI ARTIK "GÖKTÜRK 2B"

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranıyla üretilen İMECE uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına sunuldu. Uydu, askeri gözlem, istihbarat ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik görüntü temini amacıyla kullanılacak. Uyduya, Hava Kuvvetleri'nin uydu isimlendirme standardına uygun olarak "GÖKTÜRK 2B" ismi verildi.

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TSK’da Beklenmeyen Hamle: Yıllardır Bu İsimle Biliniyordu! Yeni Adı Şaşkınlık Yarattı - Resim: 2

UYDU ENVANTERE ALINDI, TÖRENLE DUYURULDU

'İMECE Uydu Sistemi Projesi Kabul ve Envantere Alma Töreni', Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, TÜBİTAK, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın katılımıyla Ahlatlıbel Hava Radar Mevzi Komutanlığı’nda gerçekleştirildi. Törende konuşan TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, İMECE’nin milli güce dönüştüğünü belirtti.

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TSK’da Beklenmeyen Hamle: Yıllardır Bu İsimle Biliniyordu! Yeni Adı Şaşkınlık Yarattı - Resim: 3

İHRACAT KAPILARI AÇILIYOR

TÜBİTAK UZAY’ın, İMECE’den elde ettiği bilgi birikimini artık ihracata dönüştürmeye başladığını belirten Nefes, yüksek çözünürlüklü elektro optik kameranın testlerinin sürdüğünü ve kısa sürede ihracatının gerçekleştirileceğini duyurdu.

UZAYDA ASKERİ VARLIK ARTIRILIYOR

Uzay Komutanı Hava Pilot Albay Çınar, uzayın artık savunma stratejisinin merkezinde yer aldığını vurgulayarak, GÖKTÜRK-1 ve GÖKTÜRK-2’den sonra İMECE’nin de bu zincire eklendiğini belirtti. TSK’nın uzay faaliyetlerini organize eden Uzay Komutanlığı, ülkenin savunma ve güvenlik hedefleri doğrultusunda bu alandaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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TSK’da Beklenmeyen Hamle: Yıllardır Bu İsimle Biliniyordu! Yeni Adı Şaşkınlık Yarattı - Resim: 4

TSK VE KAMU KURUMLARINA GÖRÜNTÜ TEMİNİ

Keşif Uydu Tabur Komutanı Yarbay Ayan, İMECE uydusunun alçak dünya yörüngesinde saniyede 7,5 kilometre hızla görev yaptığını ve TSK ile kamu kurumlarına yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayacağını aktardı. Yaklaşık bir yıl süren testlerin ardından uydu, tam anlamıyla operasyonel hale getirildi.

İMECE’NİN YERLİ TEKNOLOJİSİYLE GELEN GÜÇ

İMECE uydusu, sadece elektro optik kamera değil, aynı zamanda elektrikli itki sistemi, güneş algılayıcı, yıldız izler, X bant ve S bant haberleşme sistemleri, güç düzenleme ve dağıtım sistemleri gibi birçok alt bileşeniyle tamamen yerli olarak üretildi. Proje kapsamında yer istasyonu yazılımları ve antenleri de Türkiye'de geliştirildi.

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TSK’da Beklenmeyen Hamle: Yıllardır Bu İsimle Biliniyordu! Yeni Adı Şaşkınlık Yarattı - Resim: 5

GELECEKTE İMECE-2 VE İMECE-3 GELİYOR

TÜBİTAK yetkilileri, İMECE’nin devamı niteliğindeki İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri için çalışmaların sürdüğünü, her yeni uyduyla birlikte teknik kapasitenin ve teknolojik altyapının daha da ileriye taşınacağını belirtiyor.

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