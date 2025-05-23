TSK’da Beklenmeyen Hamle: Yıllardır Bu İsimle Biliniyordu! Yeni Adı Şaşkınlık Yarattı

Türkiye’nin ilk metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli gözlem uydusu İMECE, artık Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) envanterinde. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na devredilen uydu artık "GÖKTÜRK 2B" ismiyle görevine devam edecek. Böylece İMECE, savunma ve güvenlik amaçlı kullanılan uydular arasında yerini almış oldu.

MİLLİ UYDUMUZUN ADI ARTIK "GÖKTÜRK 2B"

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranıyla üretilen İMECE uydusu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın kullanımına sunuldu. Uydu, askeri gözlem, istihbarat ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik görüntü temini amacıyla kullanılacak. Uyduya, Hava Kuvvetleri'nin uydu isimlendirme standardına uygun olarak "GÖKTÜRK 2B" ismi verildi.