3 Gün 3 Gece Süren Masal Gibi Düğün! Türkiye Bunu Konuşuyor, Lübnanlı Milyarder Kızı İçin Servet Harcadı

Lübnanlı milyarder Muhammed Choucair, kızının Marmaris’te lüks bir otelde organize edilen düğünü için servet harcadı. 100 konuğun katıldığı, 3 gün 3 gün gece süren düğün için yapılan hazırlıklar ise dikkat çekti. İşte detaylar…

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3 Gün 3 Gece Süren Masal Gibi Düğün! Türkiye Bunu Konuşuyor, Lübnanlı Milyarder Kızı İçin Servet Harcadı
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Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'nın yeğeninin ardından Lübnanlı milyarder Muhammed Choucair de kızının düğünü için Türkiye’yi seçti.

100 DAVETLİ KATILDI

Sabah’tan Merve Yurtyapan’ın haberine göre, Marmaris’te organize edilen düğün için lüks bir otelde 100 davetlinin katıldığı bir konsept hazırlandı.

3 Gün 3 Gece Süren Masal Gibi Düğün! Türkiye Bunu Konuşuyor, Lübnanlı Milyarder Kızı İçin Servet Harcadı - Resim : 1

3 GÜN 3 GECE SÜRDÜ

Üç gün üç gece süren düğün için ise 2.5 milyon dolar harcandı. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan düğünde gelin Nour Choucair ile damat Muhammed tekneyle tören alanına giriş yaptı. Konuklar düğüne özel uçakla getirildi.

3 Gün 3 Gece Süren Masal Gibi Düğün! Türkiye Bunu Konuşuyor, Lübnanlı Milyarder Kızı İçin Servet Harcadı - Resim : 2

SUUDİ MİLYARDER DE TÜRKİYE'Yİ SEÇMİŞTİ

Dünyanın en büyük yatı olan 86 metrelik Nabila'nın da sahibi olan Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı da yeğeninin düğünü için Türkiye’yi tercih etmişti.

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Kaynak: Sabah

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