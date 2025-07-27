3 Gün 3 Gece Süren Masal Gibi Düğün! Türkiye Bunu Konuşuyor, Lübnanlı Milyarder Kızı İçin Servet Harcadı
Lübnanlı milyarder Muhammed Choucair, kızının Marmaris’te lüks bir otelde organize edilen düğünü için servet harcadı. 100 konuğun katıldığı, 3 gün 3 gün gece süren düğün için yapılan hazırlıklar ise dikkat çekti. İşte detaylar…
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Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'nın yeğeninin ardından Lübnanlı milyarder Muhammed Choucair de kızının düğünü için Türkiye’yi seçti.
100 DAVETLİ KATILDI
Sabah’tan Merve Yurtyapan’ın haberine göre, Marmaris’te organize edilen düğün için lüks bir otelde 100 davetlinin katıldığı bir konsept hazırlandı.
3 GÜN 3 GECE SÜRDÜ
Üç gün üç gece süren düğün için ise 2.5 milyon dolar harcandı. Hazırlıkları aylar öncesinden başlayan düğünde gelin Nour Choucair ile damat Muhammed tekneyle tören alanına giriş yaptı. Konuklar düğüne özel uçakla getirildi.
SUUDİ MİLYARDER DE TÜRKİYE'Yİ SEÇMİŞTİ
Dünyanın en büyük yatı olan 86 metrelik Nabila'nın da sahibi olan Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı da yeğeninin düğünü için Türkiye’yi tercih etmişti.
Kaynak: Sabah
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