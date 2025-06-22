Yılın Düğünü Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Sporun Olay 5’lisi Nikah Şahidi Oldu, Gören İnanamadı

Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin’in kızının Çorum’da yapılan düğünü olay oldu. Spor camiasının önde gelen 5 ismi nikah şahidi oldu, gelinlik linç edildi, davetliler gündem oldu. İşte herkesin konuştuğu ‘Yılın düğünü’nün detayları…

Esma Karayel Esma Karayel
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Yılın Düğünü Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Sporun Olay 5’lisi Nikah Şahidi Oldu, Gören İnanamadı
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Türkiye’nin dört bir yanından hem iş dünyası hem de futbol dünyasının önemli isimlerinin buluşturan yılın düğünü sosyal medyaya damga vurdu.

Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin’in kızı ve damadının nikah şahitleri Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören oldu, yorumlar patladı. İşte davetlileri, mekanı, şahitleri, gelinin gelinliği ile herkesin konuştuğu düğünün detayları…

Yılın Düğünü Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Sporun Olay 5’lisi Nikah Şahidi Oldu, Gören İnanamadı - Resim : 1

Spor yorumcusu Sinan Engin ve eşi Ayşe Engin’in kızları Elif Engin, hayatını iş insanı Ahmet Ahlatcı ve eşi Sibel Ahlatcı’nın oğlu Ahmet Emin Ahlatcı ile birleştirdi.

Yılın Düğünü Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Sporun Olay 5’lisi Nikah Şahidi Oldu, Gören İnanamadı - Resim : 2

Çorum’da Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşen düğüne spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim akın etti. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin ve iş insanı Ahmet Ahlatcı’nın çocuklarının nikah şahitleri spor camiasının en bilinen isimleri Dursun Özbek, Acun Ilıcalı, Fatih Terim, Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören oldu. 5 ismin bir araya gelmesi sosyal medyada çok konuşuldu.

Yılın Düğünü Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Sporun Olay 5’lisi Nikah Şahidi Oldu, Gören İnanamadı - Resim : 3

‘Sinan abi harbiden tam bir zengin dostusun’, ‘Aziz Yıldırım başkanımın yanında Dursun Özbek saygıdan elini kolunu bağlamış’, ‘Sinan Engin Galatasaray'ın karşısında kim varsa hep onları destekledi. Bence şahit olmasaydı daha iyiydi’, ‘Galatasaray'ın sponsoru damat’, ‘Kurtlar Vadisi’nden bir kesit gibi fotoğraf’, ‘Zenginin düğünü de zengin’ gibi yorumlar yapıldı.

Yılın Düğünü Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Sporun Olay 5’lisi Nikah Şahidi Oldu, Gören İnanamadı - Resim : 4

Geceye damgasını vuran isimlerden biri de sahne alan Sibel Can ve Edis oldu. Sanat camiasından konuklar arasında Ezgi Mola, Murat Boz, Saba Tümer, Bensu Soral-Hakan Baş çifti, Ertem Şener, Berk Atan, İdil Fırat ve daha birçok tanınmış isim yer aldı.

Yılın Düğünü Sosyal Medyayı Yıktı Geçti! Sporun Olay 5’lisi Nikah Şahidi Oldu, Gören İnanamadı - Resim : 5

Düğünün ardından en çok konuşulan detay, gelin Elif Engin’in tercih ettiği gelinlik oldu. Uzun kuyruğu ve arka detaylarıyla dikkat çeken gelinlik, sosyal medyada tepki topladı.

Bazı kullanıcılar gelinliğe hayran kalırken, bazıları ise “Gelinlik gereksiz abartılı” ve “Bir şey fazla ama ne olduğunu çıkaramadım” gibi yorumlarla fikir ayrılığına düştü.

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