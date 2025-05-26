'Yılın Düğünü' İçin Geri Sayım Başladı! Ne Çırağan Ne De Esma Sultan Yalısı… Spor, Sanat, İş Dünyası Çorum’da Buluşacak

'YILIN DÜĞÜNÜ'

Spor yorumcusu Sinan Engin’in kızı Elif’in düğünü için geri sayım başladı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Sinan Engin ile Ayşe Engin’in kızları Elif, iş dünyasının önemli aktörlerinden Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin ile nikah masasına oturacak.