'Yılın Düğünü' İçin Geri Sayım Başladı! Ne Çırağan Ne De Esma Sultan Yalısı… Spor, Sanat, İş Dünyası Çorum’da Buluşacak
Türkiye’nin dört bir yanından hem iş dünyası hem de futbol dünyasının önemli isimlerinin buluşacağı düğün için hazırlıklar başladı. 21 Haziran’daki gerçekleşecek ‘yılın düğünü’ olarak anılan nikah merasiminde ünlü sanatçılar Edis ve Sibel Can sahne alacak.
Kaynak: Hürriyet
'YILIN DÜĞÜNÜ'
Spor yorumcusu Sinan Engin’in kızı Elif’in düğünü için geri sayım başladı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Sinan Engin ile Ayşe Engin’in kızları Elif, iş dünyasının önemli aktörlerinden Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin ile nikah masasına oturacak.
ÇORUM'DA BÜYÜK BULUŞMA
Çorum’da Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşecek düğüne spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katılacak.
21 HAZİRAN'DA
Özel olarak hazırlanan gecede ünlü şarkıcı Edis ve Sibel Can’da yer alacak. 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek düğün şimdiden merak yarattı.
Çiftin 18 Ocak’ta yapılan nişan törenine ailenin yakın dostları ünlü oyuncu Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı da katılmıştı.