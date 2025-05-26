'Yılın Düğünü' İçin Geri Sayım Başladı! Ne Çırağan Ne De Esma Sultan Yalısı… Spor, Sanat, İş Dünyası Çorum’da Buluşacak

Türkiye’nin dört bir yanından hem iş dünyası hem de futbol dünyasının önemli isimlerinin buluşacağı düğün için hazırlıklar başladı. 21 Haziran’daki gerçekleşecek ‘yılın düğünü’ olarak anılan nikah merasiminde ünlü sanatçılar Edis ve Sibel Can sahne alacak.

Kaynak: Hürriyet

Sinan Engin Çorum
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'Yılın Düğünü' İçin Geri Sayım Başladı! Ne Çırağan Ne De Esma Sultan Yalısı… Spor, Sanat, İş Dünyası Çorum’da Buluşacak - Resim: 1

'YILIN DÜĞÜNÜ'

Spor yorumcusu Sinan Engin’in kızı Elif’in düğünü için geri sayım başladı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Sinan Engin ile Ayşe Engin’in kızları Elif, iş dünyasının önemli aktörlerinden Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı’nın oğulları Ahmet Emin ile nikah masasına oturacak.

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'Yılın Düğünü' İçin Geri Sayım Başladı! Ne Çırağan Ne De Esma Sultan Yalısı… Spor, Sanat, İş Dünyası Çorum’da Buluşacak - Resim: 2

ÇORUM'DA BÜYÜK BULUŞMA

Çorum’da Ahlatcı Metal Rafineri Bahçesi’nde gerçekleşecek düğüne spor, sanat ve iş dünyasından çok sayıda isim katılacak.

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'Yılın Düğünü' İçin Geri Sayım Başladı! Ne Çırağan Ne De Esma Sultan Yalısı… Spor, Sanat, İş Dünyası Çorum’da Buluşacak - Resim: 3

21 HAZİRAN'DA

Özel olarak hazırlanan gecede ünlü şarkıcı Edis ve Sibel Can’da yer alacak. 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek düğün şimdiden merak yarattı.

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'Yılın Düğünü' İçin Geri Sayım Başladı! Ne Çırağan Ne De Esma Sultan Yalısı… Spor, Sanat, İş Dünyası Çorum’da Buluşacak - Resim: 4

Çiftin 18 Ocak’ta yapılan nişan törenine ailenin yakın dostları ünlü oyuncu Ezgi Mola ve eşi Mustafa Aksakallı da katılmıştı.

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