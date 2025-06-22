Ünlü Rapçi Sansar Salvo'dan Anne ve Babasına Şoke Eden Suçlama! Aile İçi Kriz Büyüyor

Daha önce babasını darp eden cezaevine giren ‘Sansar Salvo’ olarak bilinen ünlü rapçi Ekin Can Arslan, tahliye sonrasında yeniden harekete geçti. Ünlü rapçi, telefonuna casus yazılım yüklediklerini iddia ederek anne ve babasından şikayetçi oldu. İşte aile içinde yaşanan yeni krizin detayları…

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Ünlü Rapçi Sansar Salvo'dan Anne ve Babasına Şoke Eden Suçlama! Aile İçi Kriz Büyüyor
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İstanbul’da babasına şiddet uygulayıp bu anları sosyal medyada paylaşmasının ardından 7 ay 15 gün hapis cezası alan' Sansar Salvo' ismiyle bilinen rapçi Ekin Can Arslan, tahliyesinin ardından yeniden gündem oldu.

AİLESİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sabah gazetesinden Arzu Kaya’nın haberine göre 'Sansar Salvo' ailesinden “Telefonuma casus yazılım yüklediler” diyerek şikayetçi oldu.

Ünlü Rapçi Sansar Salvo'dan Anne ve Babasına Şoke Eden Suçlama! Aile İçi Kriz Büyüyor - Resim : 1

'CASUS YAZILIM' İDDİASI

Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi hakkında çeşitli iddialarda bulunan rapçi, annesi Arzu Girgin ve babası Gazi Arslan’ın birlikte hareket ederek telefonuna casus yazılım yüklediğini öne sürdü. Ayrıca, kız arkadaşının ölüm yıl dönümünde kendisini kışkırtarak “cinnet geçirmesi” için baskı yaptıklarını iddia etti.

Ünlü Rapçi Sansar Salvo'dan Anne ve Babasına Şoke Eden Suçlama! Aile İçi Kriz Büyüyor - Resim : 2

MAHKEME TAKİPSİZLİK KARARI VERMİŞTİ

Sansar Salvo’nun kız arkadaşına ilişkin iddiası daha önce de yargıya taşınmış, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, rapçinin benzer şikayetlerinin çoğunu “dayanaktan yoksun ve soyut” bulduğu gerekçesiyle takipsizlik kararı vermişti.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

Sansar Salvo lakaplı rapçi hakkında, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla da yeni bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla daha önce tutuklanan ve mart ayında serbest bırakılan Sansar Salvo’nun vesayetini ailesi üstlenmişti. Bu duruma tepki gösteren rapçi, sosyal medyada babası Gazi Arslan’ı darp ettiği görüntüleri yayınlamıştı. Şiddet görüntülerinin ardından açılan dava sonucunda 7 ay 17 gün hapis cezası almıştı.

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Kaynak: Sabah

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