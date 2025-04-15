Babasını Darp Ettiği Görüntüleri Yayınlamıştı: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Tutuklandı

Babasını darp ettiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan Sansar Salvo lakabıyla tanınan ünlü rapçi tutuklandı. Sansar Salvo hakimlikteki ifadesinde, "Tutuklanmak istemiyorum, Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin" ifadelerini kullandı.

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Babasını Darp Ettiği Görüntüleri Yayınlamıştı: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Tutuklandı

Sansar Salvo’ babasına şiddet uyguladığı anları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından gözaltına alınan Ekin Can Arslan hakkında karar çıktı.

Babasını Darp Ettiği Görüntüleri Yayınlamıştı: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Tutuklandı - Resim : 1

Kliplerinde uyuşturucuya özendirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve mart ayında serbest kalan Sansar Salvo lakabıyla tanınan Ekin Can Arslan'ın vesayeti annesi ve babasına verilmişti. Duruma sinirlenen rapçi tepkisini babasına şiddet uygulayarak gösterdi. Babası Gazi Arslan'a darp ettiği anları sosyal medya hesabından da paylaşan Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ekin Can Arslan, ifadesinin ardından 'üst soya karşı basit kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Babasını Darp Ettiği Görüntüleri Yayınlamıştı: Ünlü Rapçi Sansar Salvo Tutuklandı - Resim : 2

Sansar Salvo’nun hakimlik ifadesi de ortaya çıktı. Sansar Salvo, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben çok kızdım. Tükürdüm babama, çok hızlı olmayacak şekilde tokat attığımı hatırlıyorum. Bunun dışında bir eylemim olmadı. Çok zor şeyler yaşadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videoları bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım. Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım.

Tutuklanmak istemiyorum, Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin. Yaklaşık 10 sene önce babam beni darp ettirmişti. Şikayetçi olmadım. Yakın zamanda da bana bıçak çekti. Tahminimce yaklaşık 1 yıl kadar önce olan bir olaydı. Son kez söylüyorum tutuklanmak istemiyorum. Bir daha kesinlikle böyle bir şey yapmayacağım"

Ünlü Rapçi 'Sansar Salvo' Babasını Darp Etti! Görüntülerin Her Saniyesi Kan DondurduÜnlü Rapçi 'Sansar Salvo' Babasını Darp Etti! Görüntülerin Her Saniyesi Kan DondurduMagazin

Kaynak: DHA

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Sansar Salvo tutuklu
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