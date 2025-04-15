Van'da Kırsal Alanda Ceset Bulundu

Van’ın Özalp ilçesinde kırsal alanda bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Van'da Kırsal Alanda Ceset Bulundu

Olay, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Oymaklı Mahallesi kırsalında meydana geldi. Bölgede koyun otlatan çobanlar, yerde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen erkeğe ait ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Van Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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