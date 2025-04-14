Ünlü Rapçi 'Sansar Salvo' Babasını Darp Etti! Görüntülerin Her Saniyesi Kan Dondurdu

‘Ağır Roman’, ‘Dum Taka Dum’, ‘Koptu Kayış’, ‘Adrenalin’ gibi şarkılarıyla ünlenen, Sansar Salvo lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan’ı hakaretler ederek darp etti.

Yaşlı adama dehşeti yaşatan ünlü rapçi, şiddet anlarını videoya çekerek, ailesinin kendisine başkalarıyla anlaşıp akıl sağlığı raporu aldırdığını iddia etti.

Salvor ‘Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın’ diye tehditler savurdu.

'ALLAH KİMSEYİ EVLADIYLA SINAMASIN'

Yaşlı adamı defalarca darp eden ünlü rapçinin sosyal medyada yayınladığı şiddet anına tepki üstüne tepki yağdı.

Sosyal medyada videoya ‘Bunu yine tımarhaneye yatıracaklar mı yoksa birini öldürmesini mi bekliyorlar?’, ‘Allah kimseyi evladıyla sınamasın çocuk şizofreni olmuş’, ‘Babanın da elinden bir şey gelmiyor’, ‘Bir insan o yaştaki adama bunu yapamaz umarım hapislerde çürürsün’, ‘Babasına el kaldıran bu hayırsız evlada gerekeni yapın’ gibi yorumlar yapıldı.

Ekin Can Arslan'a tepki yağarken, görüntüleri izleyenler emniyete olayın şiddete yönelik ihbar kabul edilmesi için çağrı yaptı.

YASAKLI MADDEDEN TUTUKLANMIŞTI

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

Tahliye sonrasında baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini almıştı.

Bir dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan Ekincan Arslan, daha önce de X hesabı üzerinden intihara teşebbüs ettiğini anlatmıştı. Arslan, ailesini sosyal medya üzerinden Adalet Bakanlığı'na ihbar etmişti.