Ünlü Rapçi 'Sansar Salvo' Babasını Darp Etti! Görüntülerin Her Saniyesi Kan Dondurdu

Daha önce intihara teşebbüs ettiğini anlatan, ailesini Adalet Bakanlığı'na ihbar eden 'Sansar Salvo' lakabıyla bilinen rapçi Ekin Can Arslan, babasına şiddet uyguladığı anların video çekip sosyal medyada yayınladı. Ünlü rapçinin uyguladığı şiddet kan dondururken, rapçiye tepki üstüne tepki yağdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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‘Ağır Roman’, ‘Dum Taka Dum’, ‘Koptu Kayış’, ‘Adrenalin’ gibi şarkılarıyla ünlenen, Sansar Salvo lakabıyla tanınan rapçi Ekin Can Arslan, babası Gazi Arslan’ı hakaretler ederek darp etti.

Yaşlı adama dehşeti yaşatan ünlü rapçi, şiddet anlarını videoya çekerek, ailesinin kendisine başkalarıyla anlaşıp akıl sağlığı raporu aldırdığını iddia etti.

Salvor ‘Kendini bana öldürtme. Vesayeti alırsan her gün bunu yaşarsın’ diye tehditler savurdu.

Ünlü Rapçi 'Sansar Salvo' Babasını Darp Etti! Görüntülerin Her Saniyesi Kan Dondurdu - Resim : 1

'ALLAH KİMSEYİ EVLADIYLA SINAMASIN'

Yaşlı adamı defalarca darp eden ünlü rapçinin sosyal medyada yayınladığı şiddet anına tepki üstüne tepki yağdı.

Sosyal medyada videoya ‘Bunu yine tımarhaneye yatıracaklar mı yoksa birini öldürmesini mi bekliyorlar?’, ‘Allah kimseyi evladıyla sınamasın çocuk şizofreni olmuş’, ‘Babanın da elinden bir şey gelmiyor’, ‘Bir insan o yaştaki adama bunu yapamaz umarım hapislerde çürürsün’, ‘Babasına el kaldıran bu hayırsız evlada gerekeni yapın’ gibi yorumlar yapıldı.

Ekin Can Arslan'a tepki yağarken, görüntüleri izleyenler emniyete olayın şiddete yönelik ihbar kabul edilmesi için çağrı yaptı.

Ünlü Rapçi 'Sansar Salvo' Babasını Darp Etti! Görüntülerin Her Saniyesi Kan Dondurdu - Resim : 2

YASAKLI MADDEDEN TUTUKLANMIŞTI

'Sansar Salvo' olarak bilinen rapçi Ekin Can Arslan, daha önce kliplerinde yasaklı madde kullanımına özendirdiği gerekçesiyle 2024'ün Aralık ayında tutuklanmış ve 3 ay sonra tahliye olmuştu.

Tahliye sonrasında baba Gazi Arslan ve anne Arzu Girgin, oğulları Ekin Can Arslan'ın vesayetini almıştı.

Ünlü Rapçi 'Sansar Salvo' Babasını Darp Etti! Görüntülerin Her Saniyesi Kan Dondurdu - Resim : 3

Bir dönemlerin en popüler rapçileri arasında yer alan Ekincan Arslan, daha önce de X hesabı üzerinden intihara teşebbüs ettiğini anlatmıştı. Arslan, ailesini sosyal medya üzerinden Adalet Bakanlığı'na ihbar etmişti.

'Sansar Salvo' Lakaplı Rapçi Ekin Can Arslan Tahliye Edildi'Sansar Salvo' Lakaplı Rapçi Ekin Can Arslan Tahliye EdildiMagazin

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