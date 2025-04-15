Zirai Don Meclis Gündeminde: Çiftçiye Destek Çağrısı
Edirne Milletvekili Ediz Ün, Türkiye genelinde etkili olan şiddetli zirai don felaketinin ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.
10-12 Nisan tarihleri arasında etkili olan soğuk hava dalgası, ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesine neden oldu. Bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi.
Meydana gelen zirai don tarım sektörünün adeta yerle bir etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşananları "Türkiye tarihindeki en büyük zirai don olayı" olarak nitelendirdi.
Edirne Milletvekili ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Ediz Ün, Nisan ayının ortasında Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan şiddetli zirai donun ardından, tarım üreticilerinin yaşadığı büyük yıkımı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.
Ün, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği yazılı soru önergesinde hem afetin boyutlarını hem de hükümetin bu felaket karşısında ne gibi adımlar attığını ya da atmayı planladığını sordu.
Ediz Ün, iklim değişikliğiyle birlikte artan aşırı hava olaylarının tarımı her geçen yıl biraz daha köşeye sıkıştırdığını belirterek, "2025 sezonu, çiftçi için daha başlamadan bitti. Özellikle meyve üretiminin yoğun olduğu bölgelerde don, ürünleri biçti geçti. En az 36 ilde tarlalar, bahçeler ciddi zarar gördü. Üreticinin hem emeği hem de umudu dondu" dedi.
Ün, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti:
- 2025 yılı üretim sezonunda zirai don olayından etkilenen il sayısı kaçtır?
- Bu illerde zarar gören tarım arazisi miktarı ne kadardır?
- İl bazında zarar gören çiftçi sayısı kaçtır?
- Zirai don nedeniyle zarar gören tarımsal ürünler hangileridir?
- Ürün bazında üretim kaybı oranları ve tahmini ekonomik kayıplar ne kadardır?
- Bakanlık, 2021’deki kuraklık desteklerine benzer şekilde, bu yıl da dondan zarar gören üreticilere özel bir destek programı planlamakta mıdır?
- Destek ödemeleri ne zaman yapılacaktır?
- TARSİM kapsamında, dondan etkilenen ve sigortalı olan üretici sayısı nedir? Hasar oranları ürün bazında nasıl şekillenmiştir?
- Sigortalı üreticilere yapılması öngörülen toplam hasar tazminatı ne kadardır? Ödemeler için bir takvim belirlenmiş midir?
- Tarım ve Orman Bakanlığı, yaşanan bu afet sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ek bütçe talebinde bulunacak mıdır?
- 2025 yılı tarımsal destek ödemeleri olağan takvimden önce yapılacak mıdır?
- Böyle bir planlama varsa, kamuoyuna açıklanacak mıdır?
- Don afetinden etkilenen bölgelerde yeniden üretimi teşvik etmek amacıyla tohum, fide, gübre gibi girdilere yönelik destekler sağlanacak mıdır?
- Hasar tespit çalışmaları tamamlanmış mıdır ve sonuçlar ne zaman açıklanacaktır?
- Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalara olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi için bir çalışma yürütülmekte midir?