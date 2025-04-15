Zirai Don Meclis Gündeminde: Çiftçiye Destek Çağrısı

10-12 Nisan tarihleri arasında etkili olan soğuk hava dalgası, ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesine neden oldu. Bazı bölgelerde son 30 yılın en düşük sıcaklık değerleri kaydedildi.

Meydana gelen zirai don tarım sektörünün adeta yerle bir etti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaşananları "Türkiye tarihindeki en büyük zirai don olayı" olarak nitelendirdi.

Edirne Milletvekili ve aynı zamanda ziraat mühendisi olan Ediz Ün, Nisan ayının ortasında Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan şiddetli zirai donun ardından, tarım üreticilerinin yaşadığı büyük yıkımı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.

Ün, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya yönelttiği yazılı soru önergesinde hem afetin boyutlarını hem de hükümetin bu felaket karşısında ne gibi adımlar attığını ya da atmayı planladığını sordu.

Ediz Ün, iklim değişikliğiyle birlikte artan aşırı hava olaylarının tarımı her geçen yıl biraz daha köşeye sıkıştırdığını belirterek, "2025 sezonu, çiftçi için daha başlamadan bitti. Özellikle meyve üretiminin yoğun olduğu bölgelerde don, ürünleri biçti geçti. En az 36 ilde tarlalar, bahçeler ciddi zarar gördü. Üreticinin hem emeği hem de umudu dondu" dedi.

Ün, Bakan Yumaklı’ya şu soruları yöneltti: