Sürü Halindeki Domuz Süresi Görüntülendi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi ile Çayıralan’a bağlı Elçi köyü arasındaki karla kaplı arazide görüntülenen domuz süresi hayrete düşürdü.

Sürü Halindeki Domuz Süresi Görüntülendi

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesi ile Çayıralan’a bağlı Elçi köyü arasındaki karla kaplı araziden yola çıkan, yaklaşık 30 yaban domuzundan oluşan dev bir sürü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karlı ve açık bir alanda ilerleyen domuz sürüsü, aniden yola çıkarak aracın önünde koştu. Yaban sürüsü bir sürü aracın önünde koşarak ilerledikten sonra karlı araziye girerek gözden kayboldu.
Bu anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşların şaşkınlığı ise kameraya yansıdı.

Kaynak: AA

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