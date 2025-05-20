Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor
Ocak ayından bu yana kademeli olarak düşen kasko fiyatları, araç satışlarındaki durgunlukla birlikte en düşük seviyelerini gördü. Uzmanlara göre haziran ayı sürücüler için son fırsat olabilir, çünkü temmuzdan itibaren hasar artışıyla birlikte kasko fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Araç satışlarındaki yavaşlamaya paralel olarak düşüşe geçen kasko fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ocak ayından bu yana kademeli olarak gerileyen fiyatların, Haziran ayıyla birlikte yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Uzmanlar araç sahiplerini kasko fiyatları konusunda "Şu an tam zamanı, bu fırsat bir daha gelmeyebilir" diyerek uyardı.
FİYATLAR DİBE VURDU, ZAM KAPIDA
Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı, kasko ücretlerinin adeta dibi gördüğünü belirterek, araç sahiplerinin bu düşüşten faydalanması gerektiğini söyledi. Mayıs ayında da yüzde 5'e yakın bir düşüş öngörüldüğünü belirten Bağcı, Haziran itibarıyla fiyatların normale döneceğini vurguladı.
Bir dönem artan araç fiyatları nedeniyle piyasadan çekilen bazı sigorta şirketlerinin yeniden devreye girdiğini aktaran Bağcı, "Şirketler şu anda rekabetle pay kapma yarışında. Bu durum fiyatlara olumlu yansıyor" dedi.
ARAÇ YAŞINA GÖRE FİYAT DEĞİŞİYOR
Türkiye'de yaklaşık 32 milyon araç bulunduğunu ve bunların yalnızca dörtte birinin kaskolu olduğunu belirten Bağcı, özellikle 10-20 yaş arası araçlara sigorta şirketlerinin temkinli yaklaştığını ifade etti. Türkiye araç parkının büyük bir kısmının bu yaş grubunda yer aldığı düşünüldüğünde, bu durumun kasko yaygınlığı açısından önemli bir sorun olduğuna dikkat çekti.
2025 KASKO FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Bağcı’nın verdiği örneklere göre:
2015 model, 700-900 bin TL değerindeki bir araç için genişletilmiş kasko: 8-10 bin TL
2018 model, 1-1.2 milyon TL değerindeki bir araç için: 8-12 bin TL
1.5 milyon TL değerindeki araçlar için: Yaklaşık 20 bin TL
5 milyon TL değerindeki yeni modeller için: 70-80 bin TL’den başlıyor
SÜRÜCÜLER DİKKAT! ZAM GELECEĞİ TARİH BELLİ OLDU
Bağcı, yaz aylarında artacak hasar oranlarının ve şirket karlılıklarındaki düşüşün kasko fiyatlarına doğrudan yansıyacağını belirtti. Bağcı, "Haziran sonuna kadar bu fiyatlar geçerli olabilir. Temmuz itibarıyla zamlar kaçınılmaz" diyerek sürücülere uyarıda bulundu.
"ARAÇ SAHİPLERİ BU FIRSAT KAÇMAZ"
Okulların kapanmasına kadar olan sürecin kasko yaptırmak için ideal olduğunu belirten Bağcı, "1 milyon TL değerindeki bir araç neredeyse bir far fiyatına sigortalanabiliyor. Tereddüt etmeyin, teklif alın, fiyatları kıyaslayın ama bu indirim dönemini kaçırmayın" dedi.