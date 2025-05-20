Araç Sahipleri Asıl Şimdi Yandı: Sürücüler Artık Bu Parayı Ödeyecek! Büyük Zam Geliyor

2025 KASKO FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Bağcı’nın verdiği örneklere göre:

2015 model, 700-900 bin TL değerindeki bir araç için genişletilmiş kasko: 8-10 bin TL

2018 model, 1-1.2 milyon TL değerindeki bir araç için: 8-12 bin TL

1.5 milyon TL değerindeki araçlar için: Yaklaşık 20 bin TL

5 milyon TL değerindeki yeni modeller için: 70-80 bin TL’den başlıyor