Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar
Temmuz ayında yapılması planlanan memur maaş zammı, yalnızca memurların maaşlarını değil; emekli aylıklarından sosyal destek ödemelerine, kıdem tazminatından aile yardımlarına kadar en az 15 farklı kalemde artışa neden olacak. Yaklaşık 4 milyon memur ve milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni artış oranları netleşmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yılın ikinci yarısına yönelik maaş artışı yapılacak. Bu artış, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak, ilk altı aylık enflasyon farkı ile belirlenecek. Uzman tahminlerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 17-18 aralığında gerçekleşecek. Bu doğrultuda memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16 ila 17 oranında zam öngörülüyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ DE ZAMDAN PAYINI ALACAK
Memurlar için toplu sözleşme ve enflasyon farkı esas alınırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan gerçekleşen enflasyon oranına göre maaş zammı alacak. Beklenen yüzde 17-18 oranındaki enflasyon, bu kesimin gelirlerini de aynı oranda yükseltecek.
ARTAN SADECE MAAŞ DEĞİL: DİĞER KALEMLER DE YÜKSELİYOR
Memur maaş katsayısının değişmesiyle birlikte, çok sayıda ödeme kalemi de otomatik olarak güncellenecek. İşte zam sonrası bazı güncel tutarlar:
En düşük memur maaşı: 43.726 TL’den 51.032 TL’ye
Emekli memur aylığı (ek ödeme dahil): 19.617 TL’den 22.895 TL’ye
Toplu sözleşme ikramiyesi: 715,87 TL’den 835,49 TL’ye
Emekli doktor ilave ödemesi:
Uzman olmayan: 20.251 TL → 23.635 TL
Uzman doktor: 26.326 TL → 30.725 TL
Evde bakım aylığı: 10.125 TL → 11.817 TL
Engelli yakını aylığı: 3.723 TL → 4.345 TL
Tüberküloz / SSPE yardımı: 10.125 TL → 11.817 TL
Kıdem tazminatı tavanı: 46.655 TL → 54.451 TL (Damga vergisi sonrası: 54.038 TL)
Aile yardımı ödemeleri:
Eşi çalışmayan memura: 2.301 TL → 2.686 TL
0-6 yaş çocuk yardımı: 506 TL → 590 TL
6 yaş üstü çocuk yardımı: 253 TL → 295 TL
İki çocuklu memura toplam: 3.314 TL → 3.867 TL
65 yaş aylığı: 4.664 TL → 5.443 TL
Engelli aylığı:
%40-69 engellilik: 3.723 TL → 4.345 TL
%70 ve üzeri engellilik: 5.585 TL → 6.518 TL
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri:
Okul öncesi: 4.809 TL → 5.613 TL
İlköğretim: 7.214 TL → 8.420 TL
Ortaöğretim: 7.695 TL → 8.981 TL
Yükseköğrenim: 8.657 TL → 10.104 TL
TEMMUZ AYI, YENİ EKONOMİK DENGELERİ BELİRLEYECEK
Temmuz ayında hayata geçecek bu düzenleme, yalnızca memurların değil, kamu emeklilerinin, sosyal destek alan vatandaşların ve iş güvencesi bulunan birçok çalışanın gelir seviyesini doğrudan etkileyecek. Artış oranlarının kesinleşmesiyle birlikte, kamu harcamaları ve hane bütçeleri açısından da önemli bir dönem başlayacak.