Sadece Memur ve Emekliler İçin Değil, Temmuz Zammı ile 15 Kalemde Artış Olacak! İşte Yeni Tutarlar

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerine yılın ikinci yarısına yönelik maaş artışı yapılacak. Bu artış, yüzde 5’lik toplu sözleşme zammına ek olarak, ilk altı aylık enflasyon farkı ile belirlenecek. Uzman tahminlerine göre 6 aylık enflasyon yüzde 17-18 aralığında gerçekleşecek. Bu doğrultuda memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 16 ila 17 oranında zam öngörülüyor.