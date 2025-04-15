Bingöl'de Aranan Şüphelilere Polis Baskını

Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Kaynak: AA