Bingöl'de Aranan Şüphelilere Polis Baskını
Bingöl’de çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Bingöl’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu çerçevede yapılan çalışmalarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.
Kaynak: AA