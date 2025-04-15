Kayıp Kadın Ormanda Bulundu

Antalya'da kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Ümmühai Gökmen ormanlık alanda bulundu.

Kayıp Kadın Ormanda Bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki kadın, ekiplerce ormanlık alanda bulundu.

Gümüşgöze Mahallesi kırsalında yaşayan Ümmühani Gökmen'den (80) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, İHH, AKUT ve jandarma ekipleri yaşlı kadının bulunması için akşam saatlerinde çalışma başlattı.

Yaşadığı mahallenin yakınındaki ormanlık alanda gece bulunan Gökmen, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: AA

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