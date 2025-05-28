Ne Boğaziçi Üniversitesi Ne Galatasaray Üniversitesi Ne de Koç Üniversitesi! Türkiye'nin En İyi Hukuk Fakültesi Açıklandı

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, hukuk eğitimi hedefleyen adayların dikkatle takip ettiği taban puan sıralaması güncellendi. Bu yılki verilere göre hem vakıf hem devlet üniversiteleri arasından en yüksek başarı sıralamasına sahip hukuk fakülteleri netleşti. Hukuk alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için tercih döneminde belirleyici olacak liste, Türkiye’nin en çok rağbet gören fakültelerini ortaya koydu.