Ne Boğaziçi Üniversitesi Ne Galatasaray Üniversitesi Ne de Koç Üniversitesi! Türkiye'nin En İyi Hukuk Fakültesi Açıklandı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025 yılında hukuk eğitimi almak isteyen adayların gözünü çevirdiği en iyi fakülteler açıklandı. Taban puan sıralamasına göre hem devlet hem de vakıf üniversiteleri arasında öne çıkan kurumlar belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, hukuk eğitimi hedefleyen adayların dikkatle takip ettiği taban puan sıralaması güncellendi. Bu yılki verilere göre hem vakıf hem devlet üniversiteleri arasından en yüksek başarı sıralamasına sahip hukuk fakülteleri netleşti. Hukuk alanında kariyer yapmak isteyen adaylar için tercih döneminde belirleyici olacak liste, Türkiye’nin en çok rağbet gören fakültelerini ortaya koydu.
İLK 3 SIRA VAKIF ÜNİVERSİTELERİNE AİT
Listede ilk sırada 511,77162 taban puanıyla İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi yer aldı. Onu 506,5822 puanla Galatasaray Üniversitesi ve 504,59636 puanla Koç Üniversitesi takip ediyor. İlk 5 içinde yer alan diğer üniversiteler ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ile Özyeğin Üniversitesi oldu.
Devlet üniversiteleri arasında öne çıkan Boğaziçi Üniversitesi 483,20477 puanla 6. sırada yer alırken, İstanbul Üniversitesi 475,74286 puanla 8. sırada kendine yer buldu. Ankara Üniversitesi ise 456,38332 puanla 10. sıradan listeye girdi.
2025’TE EN YÜKSEK TABAN PUANLARINA SAHİP HUKUK FAKÜLTELERİ
12. Bahçeşehir Üniversitesi – 449,26445
11. Hacettepe Üniversitesi – 451,05389
10. Ankara Üniversitesi – 456,38332
9. Altınbaş Üniversitesi – 457,33426
8. İstanbul Üniversitesi – 475,74286
7. Yeditepe Üniversitesi – 476,80859
6. Boğaziçi Üniversitesi – 483,20477
5. Özyeğin Üniversitesi – 486,42701
4. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – 496,90655
3. Koç Üniversitesi – 504,59636
2. Galatasaray Üniversitesi – 506,5822
1. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi – 511,77162
SIRALAMA TERCİH DÖNEMİNDE REFERANS OLACAK
Aday öğrenciler için önemli bir kaynak olan bu sıralama, 2025 tercih döneminde hukuk fakültesi hedefleyenler için yol gösterici olacak. Açıklanan taban puanlar, Türkiye'deki hukuk eğitiminin hangi üniversitelerde yoğun ilgi gördüğünü de ortaya koyuyor.