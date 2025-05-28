Mehmet Şimşek'ten Tüm Tapu Sahiplerini Yakacak Karar: 81 İlde Başladı! Rekor Para Cezası Yolda
Hazine ve Maliye Bakanlığı, taşınmaz satışında gerçek değeri gizleyerek vergi ödemekten kaçanları radarına aldı. 81 ilde MEVA sistemiyle 16 binden fazla taşınmaz incelendi, 9 bin 150 kişi izaha çağrıldı. Tapuda düşük bedel gösterenlere rekor para cezası kapıda...
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gayrimenkul alım satımlarında eksik beyan edilen değerlerle mücadeleye yeni bir boyut kazandırdı. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geliştirilen Mekansal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile bu yıl içinde el değiştiren 16 binden fazla taşınmaz mercek altına alındı. Yapılan taramalarda tapuda beyan edilen bedel ile piyasa değeri arasında fark bulunan işlemler için 9 bin 150 kişiden açıklama talep edildi.
81 İLDE HER ŞEY HARİTADA TEK TEK GÖRÜLÜYOR
Coğrafi bilgi sistemleriyle entegre çalışan MEVA, yalnızca tapu verilerini değil ikametgah, yapı belgeleri, banka kredileri ve gayrimenkul ilanlarını da analiz ediyor. Tüm bu veriler harita tabanlı bir sistemde görselleştirilerek alım satım ve kira bedellerinin gerçek değerlerine ulaşılması sağlanıyor.
Bu sistem, kısa süre önce 81 ildeki defterdarlıklarda kullanılmaya başlandı. Özel ekipler, MEVA üzerinden yapılan analizlerle vergi denetimlerini veriye dayalı şekilde yürütüyor.
BUNU YAPAN TAPU SAHİPLERİNE REKOR PARA CEZASI YOLDA
Son 2-3 ayda yapılan alım satım işlemleri üzerinden yapılan karşılaştırmalarla, tapuda bildirilen değerlerin düşük olduğu işlemler tespit edildi. Farklılık bulunan taşınmazlar için alıcı ve satıcılardan izahat istendi. Bu kişiler, pişmanlık hükümlerinden yararlanarak cezasız şekilde eksik tapu harçlarını ödeme hakkına sahip.
Ancak izahatı yetersiz bulunan veya gönüllü ödeme yapmayan kişiler doğrudan vergi incelemesine sevk ediliyor. Bu durumda, eksik beyan edilen harçların %25 vergi ziyaı cezasıyla birlikte tahsili gündeme geliyor.
5,9 MİLYAR TL’LİK BEDEL BEYAN EDİLDİ, 113,9 MİLYON TL HARÇ ÖDENDİ
MEVA sisteminin uygulanmasıyla şu ana kadar 2 bin 475 kişi gönüllü olarak uyum gösterdi. Bu kapsamda toplamda 5,9 milyar liralık beyan artışı yapıldı ve yaklaşık 114 milyon liralık tapu harcı pişmanlıkla cezasız şekilde ödendi.
SIRADA KİRA GELİRLERİ VAR
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MEVA’nın kısa sürede tüm vergi dairelerinde kullanılacağını açıkladı. Şimşek, sistemin yalnızca alım satım işlemlerini değil, kira geliri elde edilip edilmediğini de tespit edebileceğini belirtti.
Bakan Şimşek, "Vergi daireleri, sorumlu oldukları alanlardaki gayrimenkulleri harita üzerinden inceleyerek her türlü veriye anlık ulaşabilecek. Böylece hem düşük bedelli tapu işlemleri hem de beyan edilmeyen kira gelirleri kolaylıkla tespit edilecek. Pişmanlıkla cezasız ödeme imkanı halen devam ediyor. Kayıt dışılığın önüne geçmek ve gönüllü uyumu artırmak temel hedefimiz" dedi.