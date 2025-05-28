Mehmet Şimşek'ten Tüm Tapu Sahiplerini Yakacak Karar: 81 İlde Başladı! Rekor Para Cezası Yolda

5,9 MİLYAR TL’LİK BEDEL BEYAN EDİLDİ, 113,9 MİLYON TL HARÇ ÖDENDİ

MEVA sisteminin uygulanmasıyla şu ana kadar 2 bin 475 kişi gönüllü olarak uyum gösterdi. Bu kapsamda toplamda 5,9 milyar liralık beyan artışı yapıldı ve yaklaşık 114 milyon liralık tapu harcı pişmanlıkla cezasız şekilde ödendi.

SIRADA KİRA GELİRLERİ VAR

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MEVA’nın kısa sürede tüm vergi dairelerinde kullanılacağını açıkladı. Şimşek, sistemin yalnızca alım satım işlemlerini değil, kira geliri elde edilip edilmediğini de tespit edebileceğini belirtti.

Bakan Şimşek, "Vergi daireleri, sorumlu oldukları alanlardaki gayrimenkulleri harita üzerinden inceleyerek her türlü veriye anlık ulaşabilecek. Böylece hem düşük bedelli tapu işlemleri hem de beyan edilmeyen kira gelirleri kolaylıkla tespit edilecek. Pişmanlıkla cezasız ödeme imkanı halen devam ediyor. Kayıt dışılığın önüne geçmek ve gönüllü uyumu artırmak temel hedefimiz" dedi.