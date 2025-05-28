Tenis Efsanesi Roger Federer, Neden Trabzonsporlu Oldu?

Tenis efsanesi Roger Federer'e Trabzonspor forması hediye edildi. Yıldız isim, Paris'te eski Trabzonspor yöneticisiyle bir araya geldi.

Tenis Efsanesi Roger Federer, Neden Trabzonsporlu Oldu?

Dünyanın en önemli tenisçileri arasında gösterilen İsviçreli efsane Roger Federer, Yemeksepeti’nin kurucularından, eski Trabzonspor yöneticisi Nevzat Aydın ile Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldi.

Tenis Efsanesi Roger Federer, Neden Trabzonsporlu Oldu? - Resim : 1

İkili 3 saate yakın bir süre görüşürken, Nevzat Aydın’dan görüşmeye ilişkin bir paylaşım geldi. Nevzat Aydın, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Günün fahri Trabzonsporlusu, Ekselansları.

3-4 saat beraberdik. Nefis bir yemek, muhabbet. Babasını da getirmişti. :)
Bu kadar başarılı olup da komplekssiz ve samimi kalabilmek çok ayrı bir seviye. Fotoğraf çektirmeye doyamadım, çok belli oluyor mu?” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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