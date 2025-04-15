Marmara'daki Balıkçıların Yeni Adresi Karadeniz Oldu

Marmara Denizi'nde avlanamayan balıkçılar rotasını Karadeniz'e çevirdi. Azalan balıktan dert yanan balıkçılar çareyi yeni yerde aradı.

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Marmara'daki Balıkçıların Yeni Adresi Karadeniz Oldu

Tekirdağlı balıkçılar Marmara Denizi'nde umduğunu bulamayınca, sezonu Karadeniz'de palamut avcılığıyla geçirdi.

Marmara Denizi'nde umduklarını bulamadıkları için bir süre Karadeniz'de avlanan Tekirdağlı balıkçılar, orada da balığın azalması nedeniyle 1 ay önce kente döndü.

Balıkçılar, tekrar Marmara'da avlanmak istediklerinde dipte etkili olan müsilaj nedeniyle ağ atamadı. Sezonu bir ay erken kapatan teknelerin ardından 12 metrenin altındaki tekneler avlanmayı sürdürdü.

Küçük tekneli balıkçılar da Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren müsilaj nedeniyle çoğu kez kıyıya boş ağlarla döndü.

Denizlerde bugün başlayan av yasağının ardından 12 metrenin altındaki tekneler avcılık faaliyetlerini sürdürebilecek.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, gazetecilere, bu sezon Karadeniz'deki bol palamutla balıkçıların yüzünün güldüğünü söyledi.

Marmara'da balıkçıların bu sene umduğunu bulamadığını belirten Pehlivanoğlu, "Geçen yıl eylül ayından itibaren Marmara Denizi'nde balıkçılık yapan arkadaşlarımız müsilaj nedeniyle çok fazla faaliyet yapamadı. Bu sezon Karadeniz, çok bereketli geçti. Burada bulunan balıkçı arkadaşlarımızın çoğunluğu av sezonunu Karadeniz'de geçirdi. Nasip olursa eylül ayında tekrar faaliyete geçtiğimizde, bol miktarda lüferle vatandaşlarımız inşallah uygun ve taze balık yiyecekler." diye konuştu.

Denizin dibinde salyanın daha yoğun olduğunu aktaran Pehlivanoğlu, müsilajın balıkçıların avcılık yapmasını zorlaştırdığını ifade etti.

Pehlivanoğlu, yasakla birlikte denizlerde tamamen avcılığın sona ereceği algısının yanlış olduğunu dile getirerek, "Büyük tekneler için yasak başlıyor. 12 metrenin altında olan balıkçı teknelerimiz avlanmaya devam edecekler fakat onlar da karides, kalkan tutamayacaklar. Fakat denizde müsilajın azalmasıyla lüfer, tekir, istavrit, hamsi gibi balıklarını tutmaya devam edecekler." bilgisini verdi.

Balıkçı Ömer Kurşun da birçok balıkçının müsilaj nedeniyle denize çıkmadığını aktardı.

Kaynak: AA

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