İşinden İstifa Etti, Köşeyi Döndü: Şimdi 1 Saatte Tam 390 Bin TL Kazanıyor
Kurumsal hayatı bırakıp mutfağa girdi, köfte ve mantı yaparak servet kazanmaya başladı. Samantha Mui, bir saatlik yemek dersiyle tam 10 bin dolar kazanıyor!
Kaynak: Haber Merkezi
Kurumsal kariyerini arkasında bırakıp bambaşka bir yola çıkan Samantha Mui, köfte ve mantı yaparak kazandığı gelirle adeta sosyal medyada gündem oldu. Şimdi saatte 10 bin dolara (yaklaşık 389 bin 946 TL) kadar kazanç sağlayan girişimci, kendi işinin patronu olarak hayatını tamamen değiştirdi.
KÖFTE VE MANTI DERSLERİYLE SERVET KAZANIYOR
34 yaşındaki Samantha Mui, sosyal medyada yemek tutkunlarının dikkatini çekmeyi başardı. Kurduğu "Thirsty Dumpling" markasıyla hem köfte yapım kitleri satıyor hem de yüz yüze ve online yemek dersleri veriyor. En çok ilgi gören derslerinden biri ise mantı ve köfte yapımı. Mui, 100 kişilik bir sınıfa verdiği bir saatlik ders karşılığında tam 10 bin dolar kazanabiliyor.
"BİR SAATTE BİR AYLIK MAAŞTAN FAZLASINI KAZANIYORUM"
Eskiden kurumsal bir şirkette çalışan Mui, artık geçmişteki maaşının çok üzerinde bir kazanca sahip. CNBC Make It’e verdiği röportajda şunları söyledi:
"Hayatımda şu an elde ettiğim en büyük kazanç, yırtık kot pantolon ve kısa bir üstle gidip bir şirkete ders vererek bir saatte ayda kazandığımdan fazla para kazanabilmek."
GEÇMİŞİN BORÇ YÜKÜNDEN YARATICI ÇIKIŞA
Gençliğinde büyük bir borç yükü altında kalan Samantha, öğrenci kredilerini ödemekte zorlandığı yılları unutamıyor. O dönem imzaladığı belgelerin detaylarını bile anlamadığını ifade eden Mui, bu durumun zamanla kendisini duygusal olarak da yıprattığını anlattı.
Mui, "Gerçekten zorlandığım zamanlar oldu. Ama sonunda şunu fark ettim: Tükendiğinizde tek önemsediğiniz şey, kendinize ve başkalarına karşı dürüst olup olmadığınız." dedi.
BİR TELEFON GÖRÜŞMESİYLE BAŞLAYAN GİRİŞİM HİKAYESİ
Samantha Mui’nin hayatında kırılma noktası ise babasını kaybetmesi oldu. Büyükannesinin ölümünden sadece birkaç ay sonra babasını da kaybeden Mui, bu süreçte hayata bakışını yeniden değerlendirdi. Kurumsal hayattan ayrıldıktan üç hafta sonra annesiyle yaptığı bir telefon görüşmesi ise onu “Thirsty Dumpling” fikrine götürdü. Kasım 2023’te resmi olarak kendi işine başladı.
YEMEK KİTABI DA YAYINLADI
Sadece girişimcilikle yetinmeyen Mui, ayrıca “Melting Pot” isimli bir yemek kitabına da imza attı. Hayatını yemek yaparak sürdüren Samantha Mui, şimdi hem tutkularını hayata geçiriyor hem de kazancı sayesinde özgür bir yaşam sürüyor.
Samantha’nın hikayesi, tutkunun peşinden gitmenin nasıl büyük bir başarıya dönüşebileceğini bir kez daha kanıtlıyor. Köfte ve mantı gibi geleneksel lezzetlerle dünya çapında dikkat çeken bu başarı öyküsü, yeni girişimcilere de ilham veriyor.