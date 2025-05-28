İşinden İstifa Etti, Köşeyi Döndü: Şimdi 1 Saatte Tam 390 Bin TL Kazanıyor

GEÇMİŞİN BORÇ YÜKÜNDEN YARATICI ÇIKIŞA

Gençliğinde büyük bir borç yükü altında kalan Samantha, öğrenci kredilerini ödemekte zorlandığı yılları unutamıyor. O dönem imzaladığı belgelerin detaylarını bile anlamadığını ifade eden Mui, bu durumun zamanla kendisini duygusal olarak da yıprattığını anlattı.

Mui, "Gerçekten zorlandığım zamanlar oldu. Ama sonunda şunu fark ettim: Tükendiğinizde tek önemsediğiniz şey, kendinize ve başkalarına karşı dürüst olup olmadığınız." dedi.

BİR TELEFON GÖRÜŞMESİYLE BAŞLAYAN GİRİŞİM HİKAYESİ

Samantha Mui’nin hayatında kırılma noktası ise babasını kaybetmesi oldu. Büyükannesinin ölümünden sadece birkaç ay sonra babasını da kaybeden Mui, bu süreçte hayata bakışını yeniden değerlendirdi. Kurumsal hayattan ayrıldıktan üç hafta sonra annesiyle yaptığı bir telefon görüşmesi ise onu “Thirsty Dumpling” fikrine götürdü. Kasım 2023’te resmi olarak kendi işine başladı.