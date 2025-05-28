SSK BağKur ve Tüm Emekliler İçin Kritik Süre Uyarısı! Maaşınız Silinebilir

2008 SONRASI MAAŞLARDA ZAMAN AŞIMI UYGULANMIYOR

Ekim 2008 sonrası yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte zaman aşımı uygulaması ortadan kalktı. Bu tarihten sonra bağlanan maaşlarda, ödeme alınmamış olsa dahi zaman aşımı nedeniyle maaş kesintisi yapılmıyor. Ancak yine de her başvuru bireysel olarak inceleniyor ve bağlanma tarihi dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.