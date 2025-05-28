SSK BağKur ve Tüm Emekliler İçin Kritik Süre Uyarısı! Maaşınız Silinebilir
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli aylıkları ve gelirlerin belirli bir süre içinde alınmaması durumunda bu ödemeleri tamamen kesebiliyor. Uzman İsa Karakaş’ın değerlendirmelerine göre, özellikle 2008 öncesinde bağlanan maaşlarda zaman aşımı riski ciddi bir hak kaybına neden olabiliyor. Emekliler ile hak sahiplerinin bu konuda dikkatli olması ve süreci yakından takip etmesi gerekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
2008 yılı Ekim ayından önce bağlanan emekli maaşları, eski SSK (506 sayılı) ve Bağ-Kur (1479 sayılı) kanunlarına tabi olarak 5 yıllık zaman aşımı süresine giriyor. Bu kapsamda, maaşını 5 yıl içinde almayan hak sahipleri bu süreyi aşmaları halinde ödemelerini talep etme hakkını tamamen kaybediyor. SGK bu durumda herhangi bir ödeme yapmıyor.
2008 SONRASI MAAŞLARDA ZAMAN AŞIMI UYGULANMIYOR
Ekim 2008 sonrası yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte zaman aşımı uygulaması ortadan kalktı. Bu tarihten sonra bağlanan maaşlarda, ödeme alınmamış olsa dahi zaman aşımı nedeniyle maaş kesintisi yapılmıyor. Ancak yine de her başvuru bireysel olarak inceleniyor ve bağlanma tarihi dikkate alınarak değerlendirme yapılıyor.
ÖLÜM VE VAZİFE MALULLÜĞÜ AYLIKLARINDA DA 5 YILLIK SÜRE VAR
4/1-c kapsamında görev yapan sigortalıların ölüm veya vazife malullüğü nedeniyle hak kazandığı aylıklarda da 5 yıllık başvuru süresi geçerli. Bu sürede başvuru yapılmazsa, sadece geriye dönük 5 yıllık maaş ödemesi yapılabiliyor. Daha eski dönemlere ait ödemeler ise zaman aşımı kapsamında değerlendirilerek iptal ediliyor.
GAİPLİK DURUMUNDA SÜRE MAHKEME TARİHİYLE BAŞLIYOR
Gaiplik hâlinde ise başvuru süreci, ilgili mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren başlıyor. SGK’ya başvurular bu tarihten itibaren 5 yıl içinde yapılmazsa, yine ödeme hakkı kaybedilebiliyor. Bu nedenle gaiplik kararlarında sürecin titizlikle izlenmesi gerekiyor.
HAK KAYBI YAŞAMAMAK İÇİN MAAŞLAR TAKİP EDİLMELİ
Emeklilik, ölüm ve malullük aylıkları gibi düzenli gelirlerde zaman aşımı nedeniyle önemli kayıplar yaşanabiliyor. SGK kayıtlarının düzenli kontrol edilmesi, maaşların zamanında çekilmesi ve başvuru süresinin kaçırılmaması, mağduriyet yaşanmaması açısından büyük önem taşıyor. Emekliler ile hak sahiplerinin, bu süreleri göz önünde bulundurarak hareket etmesi öneriliyor.