2025’in En Güçlü Pasaportu Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Bir Ülke Var... Türkiye'nin de Sıralaması Değişti
Pasaport gücü, ülkelerin diplomatik ilişkileri ve vatandaşlarının küresel hareketliliği açısından önemli bir gösterge olarak öne çıkıyor. 2025 yılına ait en güçlü pasaportlar listesi açıklandı. Zirvede sürpriz bir ülke yer alırken, Türkiye'nin sıralaması geçen yıla göre değişti. Bazı ülkeler aynı sırayı paylaştı. İşte 2025 yılının en güçlü pasaportları...
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılına ait en güçlü pasaportlar sıralaması, Passport Index tarafından güncellendi. Yapılan araştırmada 199 ülke ve bölge mercek altına alındı. Bu yılın zirvesinde, vatandaşlarına 179 ülkeye vizesiz seyahat hakkı tanıyan sürpriz bir ülke yer aldı. Sıralama, ülkelerin vizesiz seyahat, kapıda vize imkânı ve genel küresel hareketlilik düzeyine göre belirlendi. Bazı ülkeler aynı sırayı paylaştı.
Listede Türkiye’nin pasaport sıralaması da değişti. Önceki yıla kıyasla bazı ülkelerle olan seyahat düzenlemelerinin etkisiyle Türkiye birkaç sıra geriledi. Uzmanlara göre bu değişim, Türkiye’nin vize muafiyeti anlaşmaları ve diplomatik ilişkileriyle doğrudan bağlantılı.
Pasaport sıralaması, ülkelerin diplomatik ilişkileri ile seyahat politikalarının yansıması olarak görülüyor. Güçlü pasaportlar, turizmden iş seyahatine kadar birçok alanda avantaj sağlıyor. Vizesiz seyahat imkânı sunan ülkelerin vatandaşları, uluslararası mobilite açısından da büyük kolaylıklara sahip oluyor.
İşte en güçlü 10 pasaport...
10 - Brezilya: 164 ülke
115 ülkeye vizesiz
49 ülkeye kapıda vize
34 ülkeye vize ile giriş
9 - Monako: 168 ülke
115 ülkeye vizesiz
53 ülkeye kapıda vize
30 ülkeye vize ile giriş
8 - Güney Kıbrıs: 170 ülke
126 ülkeye vizesiz
44 ülkeye kapıda vize
28 ülkeye vize ile giriş
8 - Malezya: 170 ülke
123 ülkeye vizesiz
47 ülkeye kapıda vize
28 ülkeye vize ile giriş
8 - Birleşik Krallık: 170 ülke
122 ülkeye vizesiz
48 ülkeye kapıda vize
28 ülkeye vize ile giriş
8 - Amerika Birleşik Devletleri: 170 ülke
119 ülkeye vizesiz
51 ülkeye kapıda vize
28 ülkeye vize ile giriş
7 - Malta: 171 ülke
129 ülkeye vizesiz
42 ülkeye kapıda vize
27 ülkeye vize ile giriş
7 - Litvanya: 171 ülke
123 ülkeye vizesiz
48 ülkeye kapıda vize
27 ülkeye vize ile giriş
7 - Romanya: 171 ülke
122 ülkeye vizesiz
49 ülkeye kapıda vize
27 ülkeye vize ile giriş
7 - İzlanda: 171 ülke
121 ülkeye vizesiz
50 ülkeye kapıda vize
27 ülkeye vize ile giriş
7 - Kanada: 171 ülke
121 ülkeye vizesiz
50 ülkeye kapıda vize
27 ülkeye vize ile giriş
7 - Bulgaristan: 171 ülke
121 ülkeye vizesiz
50 ülkeye kapıda vize
27 ülkeye vize ile giriş
7 - Avustralya: 171 ülke
116 ülkeye vizesiz
55 ülkeye kapıda vize
27 ülkeye vize ile giriş
6 - Slovenya: 172 ülke
125 ülkeye vizesiz
47 ülkeye kapıda vize
26 ülkeye vize ile giriş
6 - Letonya: 172 ülke
124 ülkeye vizesiz
48 ülkeye kapıda vize
26 ülkeye vize ile giriş
6 - Yeni Zelanda: 172 ülke
121 ülkeye vizesiz
51 ülkeye kapıda vize
26 ülkeye vize ile giriş
5 - Çek Cumhuriyeti: 173 ülke
127 ülkeye vizesiz
46 ülkeye kapıda vize
25 ülkeye vize ile giriş
5 - Estonya: 173 ülke
125 ülkeye vizesiz
48 ülkeye kapıda vize
25 ülkeye vize ile giriş
5 - Hırvatistan: 173 ülke
125 ülkeye vizesiz
48 ülkeye kapıda vize
25 ülkeye vize ile giriş
5 - Slovakya: 173 ülke
125 ülkeye vizesiz
48 ülkeye kapıda vize
25 ülkeye vize ile giriş
5 - Japonya: 173 ülke
124 ülkeye vizesiz
49 ülkeye kapıda vize
25 ülkeye vize ile giriş
5 - Liechtenstein: 173 ülke
121 ülkeye vizesiz
52 ülkeye kapıda vize
25 ülkeye vize ile giriş
4 - İsveç: 174 ülke
131 ülkeye vizesiz
43 ülkeye kapıda vize
24 ülkeye vize ile giriş
4 - Polonya: 174 ülke
128 ülkeye vizesiz
46 ülkeye kapıda vize
24 ülkeye vize ile giriş
4 - Macaristan: 174 ülke
126 ülkeye vizesiz
48 ülkeye kapıda vize
24 ülkeye vize ile giriş
4 - Güney Kore: 174 ülke
124 ülkeye vizesiz
50 ülkeye kapıda vize
24 ülkeye vize ile giriş
3 - Singapur: 175 ülke
137 ülkeye vizesiz
38 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Fransa: 175 ülke
132 ülkeye vizesiz
43 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Almanya: 175 ülke
131 ülkeye vizesiz
44 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Belçika: 175 ülke
131 ülkeye vizesiz
44 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Finlandiya: 175 ülke
131 ülkeye vizesiz
44 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - İtalya: 175 ülke
131 ülkeye vizesiz
44 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Danimarka: 175 ülke
130 ülkeye vizesiz
45 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Hollanda: 175 ülke
130 ülkeye vizesiz
45 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Lüksemburg: 175 ülke
130 ülkeye vizesiz
45 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Portekiz: 175 ülke
130 ülkeye vizesiz
45 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - İsviçre: 175 ülke
129 ülkeye vizesiz
46 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Avusturya: 175 ülke
128 ülkeye vizesiz
47 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Yunanistan: 175 ülke
128 ülkeye vizesiz
47 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - Norveç: 175 ülke
127 ülkeye vizesiz
48 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
3 - İrlanda: 175 ülke
126 ülkeye vizesiz
49 ülkeye kapıda vize
23 ülkeye vize ile giriş
2 - İspanya: 176 ülke
131 ülkeye vizesiz
45 ülkeye kapıda vize
22 ülkeye vize ile giriş
1 - Birleşik Arap Emirlikleri: 179 ülke
132 ülkeye vizesiz
47 ülkeye kapıda vize
19 ülkeye vize ile giriş
Türkiye'nin listedeki sıralaması ise 36 oldu.
Türkiye: 126 ülke
75 ülkeye vizesiz
51 ülkeye kapıda vize
72 ülkeye vize ile giriş