2025’in En Güçlü Pasaportu Belli Oldu: Zirvede Sürpriz Bir Ülke Var... Türkiye'nin de Sıralaması Değişti

Listede Türkiye’nin pasaport sıralaması da değişti. Önceki yıla kıyasla bazı ülkelerle olan seyahat düzenlemelerinin etkisiyle Türkiye birkaç sıra geriledi. Uzmanlara göre bu değişim, Türkiye’nin vize muafiyeti anlaşmaları ve diplomatik ilişkileriyle doğrudan bağlantılı.

Pasaport sıralaması, ülkelerin diplomatik ilişkileri ile seyahat politikalarının yansıması olarak görülüyor. Güçlü pasaportlar, turizmden iş seyahatine kadar birçok alanda avantaj sağlıyor. Vizesiz seyahat imkânı sunan ülkelerin vatandaşları, uluslararası mobilite açısından da büyük kolaylıklara sahip oluyor.

İşte en güçlü 10 pasaport...