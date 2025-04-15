CHP'li Gürer'den Zirai Don İçin Çiftçiye Destek Çağrısı

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Türkiye genelinde etkili olan don olayının tarım sektöründe yarattığı tahribatı Meclis gündemine taşıdı. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın açıklamalarını eleştirerek, çiftçi ve üreticilerin yaşadığı sorunların belirlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na araştırma önergesi sundu.

Don felaketinin çiftçiler için büyük zarar anlamına geldiğini belirten Gürer, “Sebze ve meyve fiyatlarında artış yaşanacak” ve “Çiftçi, üretici, ürün dondu. Tüketici de yanacak.” diyerek hem üretici hem tüketici açısından ortaya çıkan krize dikkat çekti.

Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı’nın, don olayının meyve gruplarında zarara yol açtığı ancak stratejik ürünlerde arz güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığı yönündeki açıklamasının gerçekçi olmadığını söyledi. Hasat tespitleri yapılmadan bu tür değerlendirmelerin yapılmasının yanıltıcı olacağını ifade eden Gürer, başta buğday olmak üzere birçok stratejik üründe arz açığı bulunduğunu dile getirdi. Bitkisel ham yağ, mercimek, pirinç, soya, arpa, mısır gibi pek çok tarımsal üründe eksik olduğunu vurgulayan Gürer, ayrıca ceviz ve badem gibi dondan etkilenen ürünlerde de arz açığı yaşandığını belirtti. “Bu daha çok ithalata kapı açacak. Kiraz, kayısı, fındık, elma, şeftali, nektarin, dut, erik, narenciye bu yıl don vuran ürünler oldu. Tarla ürünleri durumu daha tespit edilmedi. Keza turfanda bitki ve sebze de dondan etkilendi. Hasar tespiti bitmeden Bakan açıklaması gerçekçi değil. Birkaç hafta sonrası dalda çiçek durumu her yönüyle gözler önüne serilecek.” dedi.

Gürer, don nedeniyle zarar gören üreticilerin, TARSİM sigortası olup olmadığına bakılmaksızın desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, zararların karşılanması, çiftçi borçlarının ertelenmesi, faizlerin silinmesi ve tarımsal icra işlemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

'FİYATLAR ARTACAK'

Don olaylarının ürün fiyatlarına da doğrudan yansıyacağını belirten Gürer, “Özellikle sebze ve meyvede ciddi fiyat artışları beklenmektedir. Gıda enflasyonu, yaşanan don felaketi ile önemli artışa erecektir. Üretici, çiftçi, ürün dondu. Ani hava değişimi ile ortaya çıkacak olumsuz tabloda tüketici yanacak.” diyerek oluşacak tabloyu özetledi.

Ülke genelinde birçok ürünün ciddi zarar gördüğünü dile getiren Gürer, “Ürün ve gıda arzında da önemli sorunlar oluşacaktır. Elma, şeftali, kayısı, armut, kiraz, fındık, üzüm, erik, dut gibi Nisan ayında uyanan ürünler büyük zarar görmüştür. Niğde’nin Bolkar Dağları eteklerindeki köylerde yetişen ünlü kiraz ve elma, başta sert çekirdekli meyve ürünleri olmak üzere, büyük hasar aldı. Yılbaşında da narenciye bahçelerinde, özellikle limon, dondan etkilenmişti. Bahçe ürünlerindeki kayıp üretici ve çiftçinin canını yaktı. Acil destek şart. Cumhurbaşkanı doğrudan destek talimatı vermelidir. Sorun doğru yönetilmezse gıda arz açığı olağanlaşacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gürer, küresel iklim değişikliğinin yol açtığı mevsimsel dengesizliklerin tarımı her geçen yıl daha fazla etkilediğini belirtti. Bu sürecin araştırılması amacıyla Meclis’e bir araştırma önergesi sunduğunu hatırlatarak, “Nisan ayında kar ve don ile oluşan afet için çiftçi ve üreticilerin uğradığı tüm zararlar karşılanmalıdır. Ayrıca, tüketici açısından da durum vahimdir. Gıda enflasyonu ve gıda arzında büyük sıkıntılar yaşanacaktır. Çözümcü bir anlayışla sorunun kapsamlı olarak ele alınması zorunluluktur.” şeklinde konuştu.

Tarım politikalarının bugünkü haliyle yetersiz olduğunu belirten Gürer, iktidarın yaşanan her felaketten ders çıkarmadığını savundu. “İşlenmiş, dondurulmuş gıdaya ürün bolluğunda kafa yormayanlar, yaşanan felaketle sorunu anlatmaktadırlar. Sorumluluğu olanların bu işte yaptıkları eksik ve yanlışlıkları da görmeleri açısından bu süreç bir ders niteliğindedir. Her yıl aynı felaketler yaşanmakta, ancak alınan dersler hayata geçirilmemektedir. Kamucu bir anlayışla tarım politikaları gözden geçirilmeli, üretici korunmalı, gıda arz güvenliği sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.