6.2'lik Depremde Hasar Almış! İstanbul'da 2 Katlı Bina Çöktü: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İstanbul Fatih Ayvansaray'da, metruk binada çökme meydana geldi. İhbar üzerine itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Son Güncelleme:
6.2'lik Depremde Hasar Almış! İstanbul'da 2 Katlı Bina Çöktü: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İstanbul'da Fatih Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Binanın 23 Nisan'da Silivri açıkları Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hasar aldığı öğrenildi.

6.2'lik Depremde Hasar Almış! İstanbul'da 2 Katlı Bina Çöktü: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi - Resim : 1

ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı şeritle kapatırken, ekipler ise arama çalışmalarına başladı.

Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
fatih Deprem
Son Güncelleme:
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı İmzaladı! Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de
Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor Saksıda ve Bahçede Yetiştirin, Birkaç Aya Hasat Edin! Tadına Doyulmuyor, Faydaları Bitmek Bilmiyor
Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek Ayak Serçe Parmağındaki Darbe Neden Tüm Vücudu Etkiler? İşte Şaşırtan Gerçek
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı İmzaladı! Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de
DEM Parti'den Yeni Yol Haritası: Toplumsal Barış İçin Ev Toplantıları ve Siyasi Ziyaretler Gündemde DEM Parti'den Yeni Yol Haritası: Toplumsal Barış İçin Ev Toplantıları ve Siyasi Ziyaretler Gündemde
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor: Tüm Tabelalar Değişiyor! İşte Yeni Adı Türkiye'nin Dev Kargo Firması İsmini Değiştiriyor! İşte Yeni Adı
Milyonlarca Memur ve Emekliye Yapılacak Zammın Tarihi Belli Oldu: Masadaki Son Rakam Sızdırıldı Milyonlarca Memur ve Emekliye Yapılacak Zammın Tarihi Belli Oldu: Masadaki Son Rakam Sızdırıldı