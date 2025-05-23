6.2'lik Depremde Hasar Almış! İstanbul'da 2 Katlı Bina Çöktü: Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İstanbul'da Fatih Ayvansaray Mahallesi Yatağan Hamamı Sokak'taki iki katlı metruk bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Binanın 23 Nisan'da Silivri açıkları Marmara Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde hasar aldığı öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı şeritle kapatırken, ekipler ise arama çalışmalarına başladı.

Ekipler, enkaz ve çevresinde köpekle arama çalışması yürütüyor.

Kaynak: İHA