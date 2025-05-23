Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca adli yargı hâkim ve Cumhuriyet Savcısı adayları ile idari yargı hakim adayının atanmalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre;

Hakim adayı Mustafa Can Çakmakçı İstanbul Hakimliği'ne,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Bilal Özer Ayancık (Sinop) Cumhuriyet Başsavcılığı'na,

Cumhuriyet Savcısı Adayı Fahriye Nur Akbulut Çakmakçı İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na

Hakim adayı Abdullah Başol Adana İdare Mahkemesi Üyeliği'ne atandı.

Kaynak: Haber Merkezi