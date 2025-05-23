Cumhurbaşkanı İmzaladı! Atama ve Görevden Almalar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre;
- Adli Tıp Kurumu; Adli Tıp İkinci İhtisas Kurulu Kalp ve Damar Cerrahisi Üyeliğine, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebuzer Aydın,
- Adli Tıp Beşinci İhtisas Kurulu Tıbbi Biyokimya Üyeliğine, Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Belce,
- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Anesteziyoloji ve Reanimasyon Üyeliğine, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Öz,
- Adli Tıp Sekizinci İhtisas Kurulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Elevli,
- Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onbirinci İhtisas Kurulu Genel Cerrahi Üyeliğine, Uzm. Dr. Furkan Kılıç atandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda açık bulunan Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Pınar Demir Er atandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, Ayşenur Çoban atandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Murat Cavunt atandı.
Millî Eğitim Bakanlığında: Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, Bitlis İl Millî Eğitim Müdürü Bilal Gür, Niğde İl Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, Sivas İl Millî Eğitim Müdürü Necati Yener, Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, Iğdır İl Millî Eğitim Müdürü Servet Canlı, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Gaziantep İl Millî Eğitim Müdürü Yasin Tepe görevden alındı.
Yerlerine; Amasya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Mehmet Ali Katipoğlu, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Serdal Şimşek, Bitlis İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Vedat Kaya, Niğde İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Elif Özbek, Sivas İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Fatih Erdoğan, Bayburt İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Ömer Faruk Kahraman, Giresun İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Özgür Tokgöz, Kütahya İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Mustafa Yılmaz, Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Bayburt İl Millî Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Iğdır İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Aziz Gün atandı.
Millî Eğitim Bakanlığında: Adana İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Tevke görevden alındı. Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Rize İl Millî Eğitim Müdürü Yunus Tüfekçi, Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Yalova İl Millî Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Yalova İl Millî Eğitim Müdürlüğüne Aytekin Yılmaz atandı.
Kaynak: Haber Merkezi