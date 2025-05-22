Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem

Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. AFAD, Ege Denizi'nde saat 22.05'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 34.16 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise 22.05'te 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydetti. Depremlerin derinlikleri 25.3 ve 24.7 kilometre olarak aktarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi