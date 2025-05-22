Ege Denizi'nde Peş Peşe Deprem
Ege Denizi, art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. AFAD, Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Bu depremin ardından 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor. AFAD, Ege Denizi'nde saat 22.05'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 34.16 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2025
Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Ege Denizi
Tarih:2025-05-22
Saat:22:05:09 TSİ
Enlem:35.78639 N
Boylam:26.05361 E
Derinlik:34.16 km
Detay:https://t.co/ze4i1MTAki@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise 22.05'te 3.7 ve 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydetti. Depremlerin derinlikleri 25.3 ve 24.7 kilometre olarak aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 22, 2025
EGE DENIZI https://t.co/i0rT7ZNEGh
22.05.2025, 22:05:09 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 25.3 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi