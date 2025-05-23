Aile İçi Kavgada Kan Aktı! Ablasını ve Eniştesini Vurdu

Kocaeli'de aile içi kavga kanlı bitti. Bir kişi, tartıştığı eniştesini silahla vurdu. Seken kurşunlar zanlının ablasını da yaraladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Aile İçi Kavgada Kan Aktı! Ablasını ve Eniştesini Vurdu

Olay, 23.00 sıralarında Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme mahallesi Bingül sokakta meydana geldi. İddiaya göre F.C., henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı eniştesi O.K. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine silahına sarılan zanlı eniştesi O.K.'yı yaraladı. Seken kurşunlar F.C.'nin ablası N.K.'ya da isabet etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi ev içinde yapılan yaralılar, ambulans ile hastaneye sevk edildi. Zanlı F.C. ise olay yerinden kaçtı. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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Aile İçi Kavgada Kan Aktı! Ablasını ve Eniştesini Vurdu Aile İçi Kavgada Kan Aktı! Ablasını ve Eniştesini Vurdu