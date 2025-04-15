Fahiş Fiyatlar Meclis'e Taşındı: 'Konut Kiralarına Üst Sınır Getirilsin'

Türkiye genelinde giderek büyüyen barınma sorunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündemine taşındı. CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, konut kiralarına üst sınır getirilmesini öngören yasa teklifini Meclis Başkanlığı’na sundu. Öztürk’ün hazırladığı teklif, kira ücretlerinin net asgari ücreti geçemeyeceğini hükme bağlıyor.

EV SAHİBİ İLE KİRACI ANLAŞMAZLIKLARI BÜYÜYOR

Ekonomik kriz giderek derinleşiyor. Büyükşehirlerde kiraların aşırı yükselmesiyle milyonlarca insanın ev bulmakta ve kirasını ödemekte zorluk yaşıyor. Kiralar asgari ücreti aştı, tek başına kiraya çıkmak hayal oldu. Asgari ücretle çalışan iki kişinin maaşı ise ise bir evin kirasını ve faturalarını ödemeye neredeyse ucu ucuna yetiyor, hatta bazı semtlerde bu mümkün olmuyor. Öte yandan ev sahibi ile kiracılar arasındaki anlaşmazlık da büyüyor. Yaşanan tartışmalar, kavgalar hatta cinayetler medyaya yansıyor.

Barınma sorununa tepki gösteren CHP'li Öztürk, “Devletin barınma krizine kayıtsız kalma lüksü yoktur. Sosyal hukuk devleti olmak, halkın en temel hakkı olan barınmayı güvence altına almakla başlar." dedi.

'KİRA BEDELİ ASGARİ ÜCRETİ GEÇEMEZ'

Teklifte, Türk Borçlar Kanunu’na eklenecek düzenlemeyle birlikte, konut ve çatılı iş yerlerinin başlangıç kira bedelleri ve yıllık artışlarının net asgari ücretin üzerine çıkamayacağı ifade ediliyor. Bu sınırı aşan kira sözleşmelerinin, fazla olan kısmı geçersiz sayılacak.

CHP'li Öztürk, ev sahibinin de kiracının da haklarının yasal olarak güvence altına alınması gerektiğini belirtti. “Biz kiracıyı da ev sahibini de koruyan, hakkaniyetli bir düzenleme öneriyoruz." diyen Öztürk, "Barınma hakkı ekonomik kazançtan üstündür." ifadelerini kullandı.

'SOSYAL ÇÖKÜŞE YOL AÇAR'

Kiraların piyasaların insafına bırakılamayacağının altını çizen Öztürk, bunun sosyal çöküşe yol açacağını savundu. Öztürk, şunları söyledi:

"Piyasanın insafına bırakılmış bir kira düzeni, sosyal çöküşe yol açar. Bu teklif, hem kira balonunu söndürmeyi hem de orta vadede konut krizine çözüm üretmeyi amaçlıyor."

'SIRÇA KÖŞKLERDEN HALKIN DERDİNİ GÖREMEZLER'

Öztürk ayrıca hükümete de seslenerek, bu teklifin halkın sesi olduğunu söyledi. CHP'li Öztürk, “Saraylarda yaşayıp ev kirası ödeyen insanın çilesini bilemezsiniz. Artık halkın sofrasına, evine, sokağına bakın. Bu teklif, halkın sesidir.” ifadelerini kullandı.