Bakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, evde bakım yardımının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bu ay toplam 5,4 milyar lira yardım yatırılacak.

Onur Özovalı Onur Özovalı
Son Güncelleme:
Bakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Yardımı Hesaplara Yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, engelli vatandaşların bakımlarının evde yapılmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, şunları söyledi:

"Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira Evde Bakım Yardımı’nı hesaplara yatırmaya başladık. Aylık ortalama 544 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı’ndan yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bakan Göktaş Duyurdu! Doğum Yardımı Başvuruları BaşladıBakan Göktaş Duyurdu! Doğum Yardımı Başvuruları BaşladıEkonomi

Etiketler
Mahinur Özdemir Göktaş Destek Ödemeleri
Son Güncelleme:
Türkiye'de de Kullanılıyor! Dev Şirket Hertz Global'in Verileri Çalındı: İletişim, Kimlik, Pasaport Bilgilerinize Dikkat Dev Şirket Hertz Global'in Verileri Çalındı
Merkez Bankası'ndan Büyük Zarar! Bilanço Resmi Gazete'de Ortaya Çıktı Merkez Bankası'ndan Büyük Zarar! Bilanço Resmi Gazete'de Ortaya Çıktı
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek Teknoloji Devi O Modellerin Fişini Çekti! Artık Hiçbir Destek Verilmeyecek
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek' İslam Memiş Gram Altın İçin Tarih Verdi: '4500 Lirayı Görecek'
Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek Buraya Taşınan Yaşadı: Devlet 3 Milyon TL Hibe Verecek! Tek Kuruş Geri Ödenmeyecek
Kilosu 1000 TL'ye Satılıyor, Raflarda Zor Bulunuyor! Altın Gibi Değerli, Turistler Poşet Poşet Alıyor Kilosu 1000 TL'ye Satılıyor, Raflarda Zor Bulunuyor! Altın Gibi Değerli
İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı İzmirli Türk Devi İflas Bayrağını Çekti! Piyasalar Bu Haberle Sarsıldı
Ehliyet Sahipleri Dikkat! Sürücülere Her Yıl Test Şartı Geliyor Ehliyet Sahipleri Dikkat! Sürücülere Her Yıl Test Şartı Geliyor