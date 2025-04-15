Merkez Bankası'ndan Büyük Zarar! Bilanço Resmi Gazete'de Ortaya Çıktı

Merkez Bankası'nın 2024 yılı bilançosu Resmi Gazete'de yayımlandı. Banka, 2024’te 700,4 milyar TL zarar etti. İki yıllık zarar böylece 1 trilyon 518,6 milyar TL'ye ulaşmış oldu.

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Merkez Bankası'ndan Büyük Zarar! Bilanço Resmi Gazete'de Ortaya Çıktı

Merkez Bankası’nın (TCMB) 2024 yılına ilişkin bilançosu Resmi Gazete’de yayımlanırken, TCMB’nin 2024’te 700,4 milyar TL zarar ettiği ortaya çıktı.

Zarara gerekçe olarak ise, geçmişte taşınan döviz açık pozisyonları ve kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için yapılan kur farkı ödemeleri gösterildi.

TCMB’nin 2023 yılındaki zararı da 818 milyar TL zarar açıklanırken, bu yılki zararla birlikte toplamda 1 trilyon 518,6 milyar TL zarara ulaşıldı.

TCMB, 2021 ve 2022 yıllarında kar açıklamış ve karın oranı da 2021 yılında 57,5 milyar TL, 2022 yılında 72 milyar TL olmuştu.

Merkez Bankası'ndan Büyük Zarar! Bilanço Resmi Gazete'de Ortaya Çıktı - Resim : 1

KUR KORUMALI MEVDUATIN YÜKÜ

2023 yılındaki zararın kur korumalı mevduat kalemlerine ödenen farklardan kaynaklandığı bildirilirken, kur korumalı mevduat giderlerinin dışında da artan faiz oranlarının, faiz giderleri ve menkul kıymet değer azalışları yoluyla, kârı azalttığı gözlenmişti.

Merkez Bankası’nın swap hariç net rezervi 2024 yılının Mayıs’ında artıya geçmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Merkez Bankası Zarar Kur Korumalı Mevduat (KKM)
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