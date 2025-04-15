Türkiye'de de Kullanılıyor! Dev Şirket Hertz Global'in Verileri Çalındı: İletişim, Kimlik, Pasaport Bilgilerinize Dikkat

Tüm dünya veri güvenliği çağına adapte olmaya çalışırken farklı farklı şirketlerden kullanıcılarının bilgilerinin çalındığına dair haberler gelmeye devam ediyor. Son haber ise Türkiye'de de hizmet veren araç kiralama şirketi Hertz Global'den geldi.

Hertz Global'den yapılan açıklamada kullanıcılarının verilerinin bir ihlal nedeniyle çalındığı duyuruldu. Açıklamada kişisel verilerin etkilenmiş olabileceği uyarısı yapılırken; kullanıcıların iletişim, kredi kartı ve sürücü ehliyeti bilgilerinin yanı sıra bazılarının sosyal güvenlik ya da pasaport bilgilerinin de etkilenmiş olabileceği belirtildi.

Hertz, Reuters'a yaptığı açıklamada "Adli soruşturmamız, Hertz'in kendi ağının bu olaydan etkilendiğine dair herhangi bir kanıt bulamadı" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi