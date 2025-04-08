Bakan Göktaş Duyurdu! Doğum Yardımı Başvuruları Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milyonlarca ebeveynin merakla beklediği doğum yardımlarına başvuruların bugün itibarıyla alınacağını açıkladı. Bakan Göktaş, "Doğum yardımı başvurularımızı, bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz" dedi.

Ailelere ilk çocuktan itibaren verilecek doğum yardımlarını içeren düzenlemenin TBMM'den 27 Mart'ta geçtiğini anımsatan Bakan Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Aile Yılı Tanıtım Programımızda müjdesini verdiği doğum yardımı başvurularımızı bugünden itibaren e-Devlet kapısı üzerinden almaya başlıyoruz. Başvurular, öncelikli olarak e-Devlet kapısı üzerinden alınacak ancak e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan vatandaşlarımız Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimizden başvuru konusunda destek alabilecek" dedi.

'5 YAŞINA KADAR DEVAM EDECEK'

Doğum yardımlarının herhangi kriter gözetmeksizin yapılacağının altını çizen Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu yardımlardan 1 Ocak 2025 itibarıyla çocuk sahibi olan ailelerimiz yararlanacak. Buna göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğacak ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik doğum yardımımız, ikinci çocuk için her ay 1500, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5'er bin lira desteğimiz annelerimizin hesabına yatırılacak. Bu desteklerimiz, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar devam edecek."

DOĞUM YARDIMI KİMLER İÇİN VE NE KADAR?

Doğum yardımı 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocukları kapsıyor. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1.500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.

Uygulamayla; 1 Ocak 2025'ten sonra 3 çocuk sahibi olan bir annenin hesabına aylık 6 bin 500, 4 çocuklu bir anneye ise aylık 11 bin 500 lira yatırılmış olacak.

Kaynak: DHA