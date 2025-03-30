Milyonlarca Aileyi İlgilendiriyor! Her Ay Karşılıksız 5 Bin Lira Para Verilecek! Bunu Yapan 5 Yıl Boyunca Alacak

Buna göre, ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılırken, ikinci çocuk için ise 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 TL destek verilecek. Üçüncü çocuk ve sonraki çocuklar için ise başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar her ay 5 bin TL doğum yardımı sağlanacak.