Milyonlarca Aileyi İlgilendiriyor! Her Ay Karşılıksız 5 Bin Lira Para Verilecek! Bunu Yapan 5 Yıl Boyunca Alacak
Türkiye'de 1 Ocak 2025'ten itibaren canlı doğan her çocuk için yeni doğum yardımı düzenlemeleri devreye girecek. Yapılan değişiklikle, üçüncü çocuk için ailelere 5 yıl boyunca her ay 5 bin TL doğum yardımı verileceği açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Resmi Gazete’de yayımlanan, Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda yapılan değişiklikle, doğum yardımı ödemelerine ilişkin yeni bir düzenleme getirildi. Türk vatandaşlarına, 1 Ocak 2025 ve sonrasında Türkiye'de ikamet eden ailelere başvurdukları takdirde, çocukları için çeşitli yardımlar yapılacak.
Buna göre, ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılırken, ikinci çocuk için ise 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 TL destek verilecek. Üçüncü çocuk ve sonraki çocuklar için ise başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar her ay 5 bin TL doğum yardımı sağlanacak.
YARDIMLAR VERGİYE TABİ DEĞİL
Bu yardım tutarları hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmadan, doğrudan ailelere ödenecek ve haciz işlemi uygulanamayacak. Ayrıca, Cumhurbaşkanına bu tutarları, yeniden değerleme oranını geçmeyecek şekilde artırma yetkisi tanınıyor.
HAKSIZ YARARLANMAYA KARŞI TEDBİR
Yapılan düzenlemede, haksız yararlanma durumlarına karşı da önemli bir uyarı yer alıyor. Gerçek dışı beyanda bulunan ya da yersiz ödeme yapılan aileler, aldıkları yardımları faiziyle birlikte geri ödeyecek. Ödemelerin yapılmadığı takdirde, ilgili alacaklar vergi dairesine bildirilerek, yasal işlem başlatılacak.
SOSYAL YARDIMLAR FONUNDAN KARŞILANACAK
Doğum yardımları, muhtaçlık şartı aranmadan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak. Yardım için gereken kaynak, genel bütçeden aktarılacak.