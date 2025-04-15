'Kırmızı Altın' İçin Acil Çağrı... Tarlada 20, Pazarda 50 TL!

Türkiye'deki enflasyon gerçeği vatandaşın belini bükmeye devam ediyor. Fiyatlar gün geçtikçe önlenemez şekilde fırlıyor. Gıdadaki enflasyonun en görünür olduğu yer ise market ve pazar tezgahları oluyor. Tüketicinin cebini yakan vahim tablo ise çok daha önceden başlıyor ve üreticileri zorluyor. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Antalya Toptancı Hali ve Kaş-Kınık Toptancı Hali’nde üreticilerle bir araya gelerek gıdadaki korkunç tabloyu değerlendirdi.

MALİYETİ 20 TL, PAZARDA 50 TL

Domates üreticilerinin büyük bir ekonomik çıkmazda olduğunu belirten Kaya, domatesin kilosunun üreticiye maliyetinin 20 lirayı bulduğunu ancak halde bu ürünün 10 liradan bile alıcı bulamadığının altını çizdi.

Haldeki domatesin pazarda 3-4 katı fiyatla 40 ila 50 lira arasında satıldığını söyleyen Kaya, "Üç yıl önceki fiyatlarla ürün satmaya çalışan üretici kazanamıyor, tüketici ise fahiş fiyatlar ödüyor. Ne üretici memnun ne tüketici" dedi.

Üreticilerin içinde bulunduğu krizi bir kez daha hatırlatan Kaya, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı yaptı ve yetkilileri 'acil aksiyon almaya' çağırdı. Kaya, tarımda üretim planlamasının etkin bir şekilde yapılması gerektiğine dikkat çekerek, ihracat desteklerinin hızla devreye sokulması gerektiğine işaret etti.

'BAKANLIK BU SESE KULAK VERMEZSE...'

"Çiftçimiz alın teri döküyor, üretmeye devam ediyor ama zarar ettikçe toprağına küsmeye başlıyor" diyen Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım Bakanlığı bu sese kulak vermezse sadece domates değil, tarımsal üretimin kendisi risk altına girecek. Bugün çözülmeyen her sorun, yarın geri dönüşü olmayan kayıplar doğurur. Biz üreticimizin yanındayız, onların sesi olmaya devam edeceğiz."