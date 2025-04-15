Zirai Dondan Etkilenen İller İçin Çağrı: 'Afet Bölgesi İlan Edilsin'

İYİ Parti Tarım Politikaları Başkanı Kadir Ulusoy, son dönemde yaşanan zirai don olayının Türkiye genelinde 36 ili etkileyerek büyük zararlara yol açtığını belirtti. Ulusoy, yaşanan felaketi değerlendirirken, “Bölgedeki tüm çiftçiler büyük zarara uğradı. Bu, yüzyılda gelecek bir felaket” sözleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Ulusoy, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı ve Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın ile birlikte açıklamalarda bulundu.

10 Nisan'dan sonra etkili olan don nedeniyle tarım alanlarında büyük kayıplar yaşandığını dile getiren Ulusoy, İYİ Parti olarak milletvekilleri, başkanlık divanı ve genel idare kurulu üyelerinin sahada görev alarak üreticilere destek olduğunu ve zararları yerinde tespit ettiklerini belirtti.

'TARIMSAL AFET BÖLGESİ İLAN EDİLSİN'

Ulusoy, Hakan Şeref Olgun, Yavuz Aydın ve Turan Yaldır'ın imzasını taşıyan kanun teklifine de değinerek, zirai don gibi olaylardan etkilenen yerlerin "tarımsal afet bölgesi" ilan edilmesini talep ettiklerini hatırlattı. “Devletimiz ve bakanlık bu günlerde çiftçinin yanında olmalı. Belki bir hazırlıkları yoktur diye biz hazırlık yaptık ve kanun teklifi verdik” dedi.

'ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI FAİZSİZ ERTELENSİN'

Teklifin ayrıntılarına da değinen Ulusoy, afet bölgelerinde çiftçilerin borçlarının faizsiz en az bir yıl ertelenmesi ve yapılandırılması gerektiğini belirtti. Aynı zamanda, üreticilere yüzde sıfır faizli, iki yıl geri ödemesiz kredi verilmesi, sulama ve elektrik maliyetlerinin yarısının devlet tarafından karşılanması ve bu yıla özel olarak zarar gören çiftçilere dekar başına 10 bin TL doğrudan ödeme yapılması çağrısında bulundu.

Ulusoy, ayrıca zarar tespit komisyonlarının geç kurulduğunu ve çalışmalarının adil bir şekilde yapılmadığını vurgulayarak, bu konuda bir meclis araştırma önergesi sunduklarını açıkladı. 2025 Nisan ayında yaşanan zirai don olaylarının ardından devletin yeterli müdahaleyi sağlayıp sağlayamadığının, hasar tespitlerinin ne derece sağlıklı yapıldığının ve TARSİM sigortasının etkinliğinin incelenmesini talep etti.

Çiftçilerin borç yüküne de değinen Ulusoy, bu konuda net bir tespit yapılması gerektiğini dile getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bilimsel yöntemlerle zarar tespiti yapmadığını savunarak, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetleri örneklerle anlattı: “Bir çiftçimiz şöyle bir örnek verdi. ‘Dolu için zarar tespitine başvurdum. Bana 22 bin TL verdiler’ dedi. Çiftçimiz geriye kalan 35 tonu sattığında görmüş ki, teşvik primi olan 1.75’ten hesaplayınca 55 bin TL teşvik primi alması gerekirken 3 bin lira vermişler. Zarar tespit komisyonuna başvurmasa 55 bin lira teşvikini zaten alacak. Öyle bir bakanlık anlayışı var ki, tüccar gibi davranıyorlar. Çiftçiye destek olmaktan çok sırtına daha nasıl bineriz gibi uğraşıyorlar” ifadelerini kullandı.