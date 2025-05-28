Evliliğin İlk Yılında Sinsice Başlıyor: Öpüşürken Bulaşan Hastalık Şoke Etti

Yeni araştırma evli çiftleri şaşkına çevirdi! Öpüşmeyle bulaşan depresyon ve anksiyete, ağız bakterileri yoluyla partnerler arasında yayılabiliyor. Uzmanlar, çiftlere birlikte tedavi öneriyor.

Evliliğin İlk Yılında Sinsice Başlıyor: Öpüşürken Bulaşan Hastalık Şoke Etti

İranlı bilim insanı Reza Rastmanesh liderliğinde gerçekleştirilen yeni bir araştırma, depresyon ve anksiyetenin yalnızca duygusal paylaşımlarla değil, öpüşme ve yakın temas yoluyla ağız mikrobiyotası aracılığıyla da eşler arasında aktarılabileceğini ortaya koydu. Araştırma, özellikle evliliklerinin ilk yılı içinde olan çiftleri mercek altına aldı.

6 AY SONRA BELİRTİLER ORTAYA ÇIKTI

Tahran’daki iki özel uyku kliniğinden seçilen 268 çift üzerinde yürütülen çalışmada, çiftlerden birinde orta düzeyde depresyon, anksiyete ve uyku bozukluğu tespit edildi. Başlangıçta ruhsal ve uyku açısından sağlıklı olan partnerlerin, altı ay sonra yapılan değerlendirmelerinde dikkat çekici değişimler gözlendi.

Evliliğin İlk Yılında Sinsice Başlıyor: Öpüşürken Bulaşan Hastalık Şoke Etti - Resim : 1

Depresyon ve anksiyete puanlarında artış

Uyku kalitesinde düşüş

Stres hormonu (kortizol) seviyelerinde, özellikle kadınlarda iki kata varan yükselme

Ağız mikrobiyotasında, ruhsal bozukluklarla ilişkili bakterilerde artış (Clostridia, Veillonella, Bacillus, Lachnospiraceae)

MİKROBİYAL ETKİLEŞİM DUYGULARI TETİKLİYOR

Araştırmacılar, çiftler arasında öpüşme, yemek paylaşımı veya yakın mesafede bulunma gibi yollarla ağız bakterilerinin karşılıklı olarak aktarıldığını ve bunun zamanla ruh sağlığını etkileyebileceğini ifade etti. Bu durumun, ruhsal bozuklukların mikrobiyal düzeyde de bulaşabileceğini gösterdiği vurgulandı.

Evliliğin İlk Yılında Sinsice Başlıyor: Öpüşürken Bulaşan Hastalık Şoke Etti - Resim : 2

TAMAMLAYICI TEDAVİLER GÜNDEMDE

Exploratory Research and Hypothesis in Medicine dergisinde yayımlanan ön bulgular, sadece bireysel değil, çiftlerin birlikte değerlendirilmesi gereken bütünsel bir tedavi anlayışının önemini ortaya koyuyor. Uzmanlara göre bu sonuçlar, mikrobiyom haritalama ve çiftlere yönelik probiyotik temelli yaklaşımların önünü açabilir.

Kaynak: Haber Merkezi

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