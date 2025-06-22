Uzak Şehir’in Alya’sı Ünlü Oyuncu Sinem Ünsal’a Sevgilisinden Büyük Jest! Doğum Günü Mesajıyla İfşa Oldu

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir’in başrol oyuncularından Sinem Ünsal’ın oyuncu sevgilisi Berk Cankat’ın sevgilisine yazdığı doğum günü mesajı görenleri büyüledi. Mesajdaki bir detay ise ‘Yoksa evlendiler mi?’ sorusunu gündeme getirdi. İşte herkesin konuştuğu o mesaj…

Esma Karayel Esma Karayel
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Uzak Şehir’in Alya’sı Ünlü Oyuncu Sinem Ünsal’a Sevgilisinden Büyük Jest! Doğum Günü Mesajıyla İfşa Oldu
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Daha önceki dizisinde de doktor olarak seyircinin karşısına çıkan ünlü oyuncu Sinem Ünsal, yeni dizisindeki doktor Alya karakteri ile kısa süre içinde sosyal medyanın en çok konuşulan oyuncuları arasında yer aldı.

Uzak Şehir dizisinin sezon finali yapmasının ardından kendisini Yunanistan tatiline ışınlayan güzel oyuncu yaz pozlarıyla da kendine hayran bıraktı.

Uzak Şehir’in Alya’sı Ünlü Oyuncu Sinem Ünsal’a Sevgilisinden Büyük Jest! Doğum Günü Mesajıyla İfşa Oldu - Resim : 1

HERKES AYNI SORUYU SORDU

32. yaşına giren ünlü oyuncuna hayranlarından yeni yaşı için kutlama mesajları yağarken, sevgilisi Berk Cankat’ın yazdığı not sosyal medyada gündem oldu.

Uzak Şehir’in Alya’sı Ünlü Oyuncu Sinem Ünsal’a Sevgilisinden Büyük Jest! Doğum Günü Mesajıyla İfşa Oldu - Resim : 2

DUYGUSAL MESAJ

2 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Berk Cankat’tan Sinem Ünsal’ın doğum gününü şu sözlerle kutladı: "Biricik yol arkadaşım, sevdiceğim, kıymetlim, neşem, gücüm, desteğim... İyi ki doğdun, iyi ki hayatına kabul ettin beni. Nice sağlık, başarı, huzur ve kahkaha dolu yaşların olsun; hep yan yana olalım. Seni çok seviyorum, doğum günün kutlu olsun canım eşim.

Uzak Şehir’in Alya’sı Ünlü Oyuncu Sinem Ünsal’a Sevgilisinden Büyük Jest! Doğum Günü Mesajıyla İfşa Oldu - Resim : 3

'CAN EŞİM' DEDİ

Berk Cankat’ın Sinem Ünsal’a ‘Can eşim’ diyerek seslenmesi ‘Evlendiler mi?’ sorusunu gündeme taşıdı. Duygusal mesajı sosyal medyada büyük ilgi görürken, mesajdaki bu ayrıntı da çok konuşuldu.

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